Российские ученые хотят изучить, насколько опасна лунная пыль

Замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев уточнил, что теоретически лунный грунт можно использовать для создания оранжерей на лунных базах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Лунная пыль будет исследована российскими учеными на предмет ее опасности для человека, сообщил журналистам замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев.

"Пыль имеет структуру "ежика", который, если попадает в легкие, не будет выводиться. Это очень опасно. Лунную пыль надо исследовать с точки зрения безопасности", - сказал он.

По словам Сычева, при реализации миссии "Луна-Грунт" (запланирована на 2025 год) ученые института планируют получить образцы лунной пыли для исследования. "В нашей заявке мы дали не просто грунт доставить, а доставить пыль, чтобы исследовать ее структуру, химический состав и вообще понять, насколько она может быть опасна", - отметил замдиректора ИМБП.

Он также уточнил, что теоретически лунный грунт можно использовать для создания оранжерей на лунных базах, но пока этот вопрос не прорабатывается ввиду отсутствия достаточного количества грунта и его малой изученности.

Радиационная нагрузка при полете на Луну

Директор ИМБП РАН доктор медицинских наук Олег Орлов добавил, что радиационная нагрузка на космонавтов при краткосрочном полете на Луну не будет превышать допустимых норм.

"В целом, если говорить о коротких полетах на Луну в пределах месяца, то та нагрузка, которую может потенциально получить астронавт или космонавт, укладывается в те нормативы, которые существуют для МКС", - сказал он.

Ученый также отметил, что при выполнении лунных миссий радиационная нагрузка на членов экипажа зависит от целого ряда факторов: от траектории пролета радиационных поясов Земли, вспышек на Солнце. Последние увеличивают дозу облучения в десятки и даже сотни раз. Поэтому, по словам Орлова, особое внимание должно уделяться надежной радиационной защите баз на Луне, в том числе рассматриваются варианты заглубления укрытий, использования лунного грунта. Кроме того, ученые разрабатывают средства индивидуальной и фармакологической защиты космонавтов от радиации.

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