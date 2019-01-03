Моделирование полета в дальний космос может быть проведено на МКС

Заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов отметил, что при полете на Луну и в дальний космос экипажи столкнутся с увеличением автономности

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские и американские ученые планируют провести эксперимент с частичной изоляцией экипажа на борту Международной космической станции (МКС) для имитации полета в дальний космос. Об этом журналистам сообщил заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

По его словам, при полете на Луну и в дальний космос экипажи столкнутся с увеличением автономности. "В этом одна из серьезных проблем, потому что нынешняя система медицинского обеспечения построена на связи с Землей, возможности возврата", - сказал Котов.

Так как будущие полеты будут полностью автономны, то все средства и методы медицинского обеспечения должны быть на корабле, а космонавты должны быть готовы принять весь груз ответственности на себя. "Сегодня с американскими коллегами обсуждается возможность проведения на МКС экспериментов, связанных с частичной изоляцией экипажа, то есть моделирующих полет в дальний космос, для того чтобы какие-то элементы автономного обеспечения полетом начинать разрабатывать", - сообщил замдиректора института.

Сейчас на Земле для подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь на окололунную станцию Deep Space Gateway, реализуется серия экспериментов SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station). Участники исследования проведут в изоляции в Наземном экспериментальном комплексе Института медико-биологических проблем РАН от 17 дней до года.