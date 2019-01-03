Запуск биологического спутника "Бион-М2" перенесут на 2023 год

На спутнике на рекордную высоту в 800 км будут запущены 75 мышей. Основной акцент в исследованиях сделают на влиянии космической радиации

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Запуск российского биологического спутника "Бион-М2" будет перенесен на 2023 год в связи с включением в проект французского научного оборудования. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, руководитель проекта "Бион" Владимир Сычев.

"По "Биону" пока речь идет о 2022 годе, но в связи с тем, что у нас сейчас идет разговор о включении в проект французских специалистов с их оборудованием по прижизненной регистрации физиологических параметров у животных, скорее всего, [полет] придется переносить на 2023 год, потому что работа требует дополнительного времени", - сказал он.

На биологическом спутнике на рекордную высоту в 800 км будут запущены 75 мышей. Основной акцент в исследованиях сделают на влиянии космической радиации. "Биологические объекты будут впервые на такой высоте, не считая полетов американцев на Луну. Мы попытаемся понять, что дает увеличение дозовой радиационной нагрузки на организм животных", - отметил ученый.

Он подчеркнул, что необходимо провести как можно больше экспериментов по изучению влияния космических факторов, чтобы иметь достоверные данные об изменениях в организме. По имеющейся в настоящее время информации, полет в дальний космос может повлечь серьезные изменения в организме на молекулярном уровне. "Результаты, которые мы получили на первом "Бионе", очень настораживают. Они говорят о том, что воздействие факторов космического полета - это не только физиологические изменения, но и изменения, которые могут коснуться более глубоких структур на молекулярном, генетическом уровне", - сообщил Сычев.

Помимо Франции, к российскому биологическому эксперименту хотят присоединиться другие иностранные коллеги. "Заявок у нас где-то к полусотне. В исследованиях хотят участвовать американцы, немцы, есть предложения от китайских и малайских коллег", - уточнил руководитель проекта.

"Бион" - серия российских космических аппаратов, предназначенных для проведения биологических исследований, в том числе изучения воздействия радиации и невесомости на живые организмы. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен еще в 1973 году. В 2013-м на орбиту вывели первый спутник из серии "Бион-М".