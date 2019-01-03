Корабль "Союз МС" в 2019 году могут запустить на ракете "Союз-2.1а"

"Руководство пилотируемых программ Роскосмоса, специалисты РКК "Энергия" и ведущего отраслевого института ЦНИИмаш обсуждают вопросы подготовки испытательного пуска в 2019 году пилотируемого корабля "Союз МС" на ракете-носителе "Союз-2.1а" с цифровой системой управления", - написал Рогозин.

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Роскосмос может в 2019 году провести испытательный пуск пилотируемого корабля "Союз МС" на ракете-носителе "Союз-2.1а" с цифровой системой управления. Об этом написал в субботу глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

В настоящее время "Союзы МС" запускают с помощью ракет "Союз-ФГ"

Руководство пилотируемых программ @roscosmos , специалисты РКК Энергия и ведущего отраслевого института ЦНИИмаш обсуждают вопросы подготовки испытательного пуска в 2019 году пилотируемого корабля Союз МС на ракете-носителе Союз-2.1.А. с цифровой системой управления

В настоящее время корабли "Союз МС" запускают с помощью ракет "Союз-ФГ".

Ранее Рогозин сообщал, что первая стартовая площадка ("Гагаринский старт") на космодроме Байконур с конца 2019 года будет выведена на ремонт и модернизирована под ракету "Союз-2.1а".

"Союз-2.1а" - российская одноразовая ракета-носитель, принадлежит к семейству космических носителей "Союз", созданных на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 (впервые стартовала в 1957 году). Является одной из версий серии "Союз-2" (этап модернизации - 1а), разработанной в середине 1990-х годов на основе самой массовой ракеты семейства - "Союз-У" (эксплуатировалась в 1973-2017 годах).

Первый испытательный суборбитальный пуск "Союза-2.1а" был проведен 8 ноября 2004 года с космодрома Плесецк. Первый рабочий запуск состоялся 19 октября 2006 года с космодрома Байконур.