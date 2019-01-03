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ТАСС

Северный флот на учениях отразил нападение условных террористов на штаб

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий 61-ой отдельной бригады морской пехоты Северного флота во время тренировки на базе морской пехоты "Спутник" в Печенгском районе Мурманской области.
Источник изображения: РИА Новости / Павел Львов

В процессе тренировки флот отработал варианты обороны важного режимного объекта

МУРМАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Северного флота отразили нападение условных террористов на штаб в ходе учений в своей главной базе Североморске. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-служба флота.

"В главной базе Северного флота прошли учения по противодействию условной террористической атаке и предотвращению захвата зданий штаба флота", - сообщили в пресс-службе, не уточняя число задействованных военнослужащих.

В ходе учений были отработаны различные варианты обороны важного режимного объекта при нападении террористов, вооруженных автоматическим оружием. В процессе тренировки активно применялись холостые боеприпасы.

29.12.2018
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принадлежат ТАСС
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