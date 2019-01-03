Более 130 тыс. россиян призвали на военную службу по итогам осенней кампании

Указ президента России от 28 сентября 2018 года по призыву граждан на военную службу был выполнен полном объеме, отметили в Генеральном штабе ВС РФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Осенний призыв 2018 года на военную службу в России завершился, по итогам кампании в ряды Вооруженных сил РФ и иные воинские формирования было призвано 132,5 тыс. человек. Об этом сообщил газете "Красная звезда" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"Осенью 2018 года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы было призвано и направлено 132,5 тыс. человек", - проинформировал он. Отмечается, что в полном объеме был выполнен указ президента от 28 сентября 2018 года по призыву граждан на военную службу.

По словам Бурдинского, число граждан, не явившихся в военкоматы по повесткам, снизилось по сравнению с прошлым годом. "Если осенью 2017 года таких граждан было около 3 тыс., то в настоящее время их около 1,2 тыс", - уточнил генерал.

Сообщается, что из числа призванных для прохождения военной службы 15% граждан имеют высшее образование. Было сформировано 16 научных рот, в том числе четыре научные роты Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Еще около 200 человек из числа спортсменов, которые являются кандидатами в сборные команды России по олимпийским видам спорта, были направлены в спортивные роты.

Отмечается, что наиболее организованно мероприятия осеннего призыва проходили в республиках Татарстан, Башкортостан, Бурятия и Коми, в Ставропольском и Хабаровском краях, в Белгородской, Воронежской, Курской и Омской областях.