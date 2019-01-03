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ТАСС

Более 130 тыс. россиян призвали на военную службу по итогам осенней кампании

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Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Указ президента России от 28 сентября 2018 года по призыву граждан на военную службу был выполнен полном объеме, отметили в Генеральном штабе ВС РФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Осенний призыв 2018 года на военную службу в России завершился, по итогам кампании в ряды Вооруженных сил РФ и иные воинские формирования было призвано 132,5 тыс. человек. Об этом сообщил газете "Красная звезда" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"Осенью 2018 года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы было призвано и направлено 132,5 тыс. человек", - проинформировал он. Отмечается, что в полном объеме был выполнен указ президента от 28 сентября 2018 года по призыву граждан на военную службу.

По словам Бурдинского, число граждан, не явившихся в военкоматы по повесткам, снизилось по сравнению с прошлым годом. "Если осенью 2017 года таких граждан было около 3 тыс., то в настоящее время их около 1,2 тыс", - уточнил генерал.

Сообщается, что из числа призванных для прохождения военной службы 15% граждан имеют высшее образование. Было сформировано 16 научных рот, в том числе четыре научные роты Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Еще около 200 человек из числа спортсменов, которые являются кандидатами в сборные команды России по олимпийским видам спорта, были направлены в спортивные роты.

Отмечается, что наиболее организованно мероприятия осеннего призыва проходили в республиках Татарстан, Башкортостан, Бурятия и Коми, в Ставропольском и Хабаровском краях, в Белгородской, Воронежской, Курской и Омской областях.

 

29.12.2018
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