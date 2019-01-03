Источник рассказал об испытаниях Ил-112В до первого полета

В январе военно-транспортный самолет совершит еще две рулежки и три пробежки по взлетно-посадочной полосе

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет Ил-112В совершит в январе еще две рулежки и три пробежки по взлетно-посадочной полосе перед первым испытательным полетом. Об этом в субботу ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

В пятницу генеральный директор Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина Алексей Рогозин сообщил, что первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В совершил пробную рулежку по взлетно-посадочной полосе Воронежского авиастроительного объединения (ВАСО).

"На полосе ВАСО была выполнена рулежка Ил-112В на скорости 50-60 [км/ч]. После праздников будут выполнены еще две рулежки и три пробежки по полосе ВАСО на скорости 60, 120, 180 [км/ч]", - сообщил источник ТАСС.

Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения ВАСО сообщил журналистам, что первый полет новой машины состоится в конце января 2019 года.

Первый Ил-112В (0101) передан на летно-испытательную станцию ПАО "ВАСО". На самолете проводится комплекс аэродромных отработок, по итогам которых будет дано заключение о готовности к первому полету. Все элементы второго опытного военно-транспортного самолета Ил-112В доставлены на испытания в Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского.

Ил-112В

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. Он способен перевозить до 5 т груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники, вооружения и так далее. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В).

Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.