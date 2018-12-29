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29.12.2018

С Новым 2019 годом!

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Уважаемые пользователи ВПК.name, дорогие друзья!

Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым годом!


Пусть грядущий 2019 год станет для вас годом новых возможностей и воплощения самых смелых планов!


Желаем в новом году свежих идей, хороших новостей и крепкого здоровья!


Счастья Вам и Вашим близким, дорогие друзья и коллеги!


С наилучшими пожеланиями коллектив ВПК.name.


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Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
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С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
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"Плач Ярославны": испытания "Авангарда" всколыхнули западные СМИ
  • 29.12 02:30
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  • 29.12 02:17
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The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
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