"Не исключаю банкротства": "Роскосмос" судится с частником

"Даурия Аэроспейс" может обанкротиться из-за иска "Роскосмоса"

Иск "Роскосмоса" против компании "Даурия", скорее всего, обернется банкротством первого космического частника, собиравшего спутники по заказу государства. Почему первый опыт сотрудничества с государством в области космоса привел к судебному иску, вспоминает "Газета.Ru".

Банкротством может закончиться первый опыт сотрудничества "Роскосмоса" с российской частной компанией в производстве по заказу государства космических аппаратов. Гендиректор компании "Даурия Аэроспейс" Сергей Иванов не исключил этого после подачи иска со стороны "Роскосмоса" за утраченные спутники.

Старт ракеты "Союз-2-1А" с Байконура состоялся 14 июля 2017 года, он оказался знаковым и рекордным для отечественной космической отрасли по количеству выведенных за раз аппаратов - всего 73 штуки. Основной полезной нагрузкой в том запуске был созданный по заказу "Роскосмоса" российский аппарат "Канопус-В-ИК" дистанционного зондирования Земли.

Помимо него в космос запускались еще 72 малых спутника.

Среди запускаемых аппаратов были и два спутника ДЗЗ МКА-Н, собранных компанией "Даурия" по заказу "Роскосмоса" за его же деньги. Уже в августе основной аппарат "Канопус-В-ИК" начал присылать снимки поверхности Земли, однако в конце лета выяснилось, что сразу несколько запущенных аппаратов не вышли на связь. Сначала стало известно о неудаче с запуском экспериментального спутника "Маяк", созданного при поддержке Московского политехнического университета. Позднее "Даурия Аэроспейс" также признала, что после выведения связь со спутниками так и не удалось установить.

В сентябре 2017 года в интервью "Газете.Ru" тогдашний глава "Роскосмоса" Игорь Комаров заявил, что все спутники были выведены в заданные точки, "Роскосмос" свою задачу выполнил и аварийную комиссию созывать не собирается.

В "Даурии" высказали предположение, что причиной поломки аппаратов стали неполадки в работе двигателя разгонного блока "Фрегат", которые привели к проливу топлива.

На то, что с ракетой действительно что-то было не так, указывает целый ряд обстоятельств. О том, что на связь не вышли как минимум восемь из 73 запущенных спутников, первыми сообщили американские СМИ, причем все проблемные спутники были выведены разгонным блоком "Фрегат" на одну орбиту, 600-километровую. Это обстоятельство заставило предположить, что отказ спутников был связан с нештатной работой на этапе выведения самой ракеты, точнее - разгонного блока "Фрегат", который растаскивал аппараты по трем разным орбитам.

Кроме того, выяснилось, что Astro Digital, одна из компаний, чьи спутники так и не вышли на связь, получила страховую выплату. По данным американских СМИ, страховщик согласился на выплату после того, как Astro Digital представил данные телеметрии, собранные "Главкосмосом" - дочерним предприятием "Роскосмоса", заключающим контракты с иностранными заказчиками. "Эти документы показали, что один из двух управляющих двигателей "Фрегата" не запустился

и вместо этого пролил гидразин, который взорвался при запуске второго двигателя", - утверждало издание SpaceNews.

"Выплата страховой суммы означает, что страховая компания получила аргументы в пользу нештатной ситуации, то есть наступления страхового случая, - пояснил тогда "Газете.Ru" источник в космической отрасли. - Если бы вина лежала на компании, которая собирала спутники, никакую страховку они бы не получили". Известно, что "Роскосмос" страховал свои спутники, в том числе произведенные "Даурией", но при этом за страховой выплатой так и не обратился.

В марте в "Главкосмосе" "Газете.Ru" подтвердили "аномалию" в работе одного из двигателей "Фрегата". Из ответа, правда, следовало, что там не считают разгонный блок частью ракеты, что вызывало недоумение у некоторых специалистов в ракетно-космической отрасли. "Аномалии в работе РН "Союз-2" отсутствовали. По результатам анализа телеметрической информации РБ "Фрегат" была зафиксирована аномалия в работе одного из двигателей малой тяги, которая была устранена системой управления РБ "Фрегат", - сообщили в организации. Спустя три дня в "Роскосмосе" представили новую версию событий, признав, что "аномалия" в работе двигателя ДТ7 действительно была, но после отделения спутников "Даурии", а значит, не являлась причиной сбоя.

Тогда же в распоряжении "Газеты.Ru" оказался отчет НПО имени Лавочкина о работе двигателей "Фрегата", из которого следует, что "аномалия" в работе одного из двигателей в действительности наблюдалась гораздо раньше, за 10 минут до отделения аппаратов МКА-Н, когда температура двигателя ДТ7 стала на 300 градусов ниже остальных.

Так и не расследовав причины отказа, "Роскосмос" написал в "Даурию" письмо с требованием вернуть деньги, затраченные на разработку двух спутников МКА-Н.

А 22 октября 2018 года "Роскосмос" подал исковое заявление против "Даурии" в Арбитражный суд Москвы. 24 декабря состоялось первое заседание по иску к "Даурия Аэроспейс" о взыскании 274 млн рублей, уплаченных за создание двух спутников МКА-Н.

Комментируя ситуацию "Газете.Ru", гендиректор "Даурии Аэроспейс" Сергей Иванов не исключил банкротства компании после подачи к ней иска. "У нас была надежда, что новое руководство "Роскосмоса" скажет - подождите, хватит заниматься глупостями, и давайте посмотрим на ситуацию. Но такого человека там не нашлось", - рассказал Иванов, добавив, что ситуация с утраченными спутниками и поданным иском полностью остановила текущую деятельность компании.

"Работа полностью подорвана, это работа с потенциальными заказчиками, инвесторами. Сейчас компания заморожена. У нас с зарубежными заказчиками были работы на уровне ОКРов (опытно-конструкторские работы), они уже остановлены.

Если "Роскосмос" будет в этом направлении двигаться, не исключаю банкротства", - рассказал Иванов.

Выяснить, что произошло 14 июля при групповом запуске российских и зарубежных аппаратов, было важно не только для конкретных заказчиков и ответа на вопрос, кому платить за потерянные государственные деньги. Это необходимо для будущего частной космонавтики в России и определения правил игры, по которым предстоит играть в дальнейшем, считают эксперты.

По словам Иванова, компания уже в суде продолжит настаивать на расследовании проблем, возникших при пуске, и на проведении экспертизы. "К сожалению, в суде поля для этого рода дискуссий почти нет, нам говорят - у вас был госконтракт, и вы его не выполнили".

Как прокомментировали "Газете.Ru" в "Роскосмосе" ситуацию с другими спутниками, запущенными 14 июля 2017 года, "никаких претензий, рекламаций и прочего не поступало".

Павел Котляр