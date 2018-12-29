ФПИ одобрил проект интеллектуального контроля сборочных производств

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) одобрил проект создания интеллектуальной технологии контроля ручной производственной сборки по видеоизображению, сообщает фонд.

"Научно-технический совет ФПИ одобрил проект создания интеллектуальной технологии контроля ручных операций по видеоизображению. Головным исполнителем проекта выступит Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л. Духова, в кооперацию соисполнителей вошли Московский государственный технический университет им. Н.Э Баумана и компания "Мотив", - говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, разрабатываемая технология позволит минимизировать число ошибок операторов сборочных производств и повысить эффективность технического обслуживания и ремонта техники. Планируется, что срок выполнения проекта составит два года.

"Интерес к подобным технологиям сегодня проявляют ряд крупных зарубежных автомобильных и ИТ-компаний. Но, как правило, существующие разработки ограничиваются предоставлением оператору виртуальных инструкций с выводом на очки дополненной реальности", - отметили в фонде.

При этом идея ФПИ имеет существенное отличие от зарубежных разработок. Помимо предоставления инструкций, программное обеспечение сможет контролировать порядок ручных операций при сборке изделий. Основными элементами технологии станут подсистемы дополненной реальности и программная часть, включающая в себя подсистемы обучения, распознавания и контроля ручных операций.

"Квалификация персонала и человеческий фактор оказывают существенное влияние на эффективность процессов сборки, ремонта и технического обслуживания сложных наукоемких изделий. Так доля отказов, приходящаяся на технический персонал в различных отраслях промышленности, сегодня составляет от 17% до 54%", - считают в фонде.