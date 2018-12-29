Войти
29.12.2018
РИА Новости

ФПИ одобрил проект интеллектуального контроля сборочных производств

219
0
0
Сборочное производство
Сборочное производство.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) одобрил проект создания интеллектуальной технологии контроля ручной производственной сборки по видеоизображению, сообщает фонд.

"Научно-технический совет ФПИ одобрил проект создания интеллектуальной технологии контроля ручных операций по видеоизображению. Головным исполнителем проекта выступит Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л. Духова, в кооперацию соисполнителей вошли Московский государственный технический университет им. Н.Э Баумана и компания "Мотив", - говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, разрабатываемая технология позволит минимизировать число ошибок операторов сборочных производств и повысить эффективность технического обслуживания и ремонта техники. Планируется, что срок выполнения проекта составит два года.

"Интерес к подобным технологиям сегодня проявляют ряд крупных зарубежных автомобильных и ИТ-компаний. Но, как правило, существующие разработки ограничиваются предоставлением оператору виртуальных инструкций с выводом на очки дополненной реальности", - отметили в фонде.

При этом идея ФПИ имеет существенное отличие от зарубежных разработок. Помимо предоставления инструкций, программное обеспечение сможет контролировать порядок ручных операций при сборке изделий. Основными элементами технологии станут подсистемы дополненной реальности и программная часть, включающая в себя подсистемы обучения, распознавания и контроля ручных операций.

"Квалификация персонала и человеческий фактор оказывают существенное влияние на эффективность процессов сборки, ремонта и технического обслуживания сложных наукоемких изделий. Так доля отказов, приходящаяся на технический персонал в различных отраслях промышленности, сегодня составляет от 17% до 54%", - считают в фонде.

26.12.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФПИ
Похожие новости
16.02.2018
Ростех: экипировка "солдата будущего" по функционалу будет напоминать амуницию из видеоигр
23.08.2017
Засады и победы подводных партизан
10.06.2014
«ТЕХНОПРОМ-2014»: новые материалы для жизни
22.01.2014
Фонд перспективных исследований должен стать технологическим лифтом для оборонных инноваций
21.01.2014
О Фонде перспективных исследований
12.08.2013
Рогозин: утвержден план работы Фонда перспективных исследований на три года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.12 14:09
  • 22
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 29.12 14:02
  • 6
Курский авиаполк завершил перевооружение на истребители Су-30СМ
  • 29.12 13:38
  • 3
"Циркон" не остановить: новая российская ракета встревожила американцев
  • 29.12 13:20
  • 3
С Новым 2019 годом!
  • 29.12 12:34
  • 1
Турция сказала свое последнее слово по С-400: "Мы не позволим изучать"! (Haber7, Турция)
  • 29.12 12:33
  • 1
Ученый ИМБП РАН: антарктическая станция "Восток" послужит аналогом будущей базы на Луне
  • 29.12 12:31
  • 1
Подложить «свинью» противнику
  • 29.12 12:30
  • 4
Первый испытательный полет Ту-22М3М пройдет в конце декабря
  • 29.12 12:30
  • 1
Встречайте "новый" российский бомбардировщик Ту-22М3: старый дизайн, который сделали смертоносным (National Interest, США)
  • 29.12 12:29
  • 5
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 29.12 11:05
  • 4
Батарею ЗРК "Тор-М2" передали полку, осуществляющему прикрытие БелАЭС
  • 29.12 11:01
  • 1
Глава Ильюшина сообщил об испытаниях первого Ил-112В
  • 29.12 09:24
  • 5
Разработчик рассказал об "откровенной глупости" СССР при исполнении ДРСМД
  • 29.12 07:38
  • 73
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 29.12 07:07
  • 4
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России