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29.12.2018
ТАСС

Упавший на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" кран полностью убран

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Крейсер Адмирал Кузнецов у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманской области. Архивное фото
Крейсер Адмирал Кузнецов у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманской области. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Жаравин

В Центре судоремонта "Звездочка" сообщили, что работы на крейсере продолжаются по графику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Конструкции крана, упавшего на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" во время выхода корабля из дока, полностью убраны. Об этом в пятницу в ответе на запрос ТАСС сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Кран полностью убран с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", - ответили ТАСС в пресс-службе ОСК.

Плавдок 82-го судостроительного завода в Мурманске затонул в конце октября во время выхода "Адмирала Кузнецова", который сейчас является крупнейшим кораблем и единственным авианосцем ВМФ России.

Как подчеркнули в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка", работы на корабле продолжаются по графику. "Упавший кран, который является собственностью 82-го завода, убран. Никаких особых препятствий для выполнения работ по графику он не создавал. Работы на "Кузнецове" продолжаются по графику, как и запланировано", - сказали в пресс-службе.

28.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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