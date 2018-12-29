Упавший на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" кран полностью убран

В Центре судоремонта "Звездочка" сообщили, что работы на крейсере продолжаются по графику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Конструкции крана, упавшего на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" во время выхода корабля из дока, полностью убраны. Об этом в пятницу в ответе на запрос ТАСС сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Кран полностью убран с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", - ответили ТАСС в пресс-службе ОСК.

Плавдок 82-го судостроительного завода в Мурманске затонул в конце октября во время выхода "Адмирала Кузнецова", который сейчас является крупнейшим кораблем и единственным авианосцем ВМФ России.

Как подчеркнули в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка", работы на корабле продолжаются по графику. "Упавший кран, который является собственностью 82-го завода, убран. Никаких особых препятствий для выполнения работ по графику он не создавал. Работы на "Кузнецове" продолжаются по графику, как и запланировано", - сказали в пресс-службе.