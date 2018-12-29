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29.12.2018
Деловая газета "Взгляд"

Между "крымским забором" и "стеной Яценюка" есть большие отличия

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Крым
За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиков.
Источник изображения: Александр Полегенько/РИА Новости

Крымское управление ФСБ приготовило новогодний "подарок" для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом "стены Яценюка", перекопский "забор" с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли?

В пятницу в крымском пограничном управлении ФСБ России сообщили о завершении строительства заграждения и настройки сложнейшей системы датчиков на российско-украинском участке границы в районе Перекопского перешейка на севере Крыма.

Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждений протяженностью более 60 километров, сообщило РИА "Новости". Здесь установлены системы телевизионного видеонаблюдения, в том числе тепловизоры для лучшего контроля ситуации по ночам и при плохой видимости.

Установлено несколько сотен датчиков различного типа действия – вибрационные (передают информацию при приближении к ограждению) и радиолучевые, которые автоматически включают видеокамеры с возможностью ночного видения. Датчики расположены "как скрытым, так и открытым образом", поясняют пограничники.

Добавим, в ноябре стало известно, что в Крыму появится автоматизированная система контроля за надводной обстановкой при охране морских границ "Рубеж".

Позже в погрануправлении ФСБ по Крыму объяснили необходимость постройки "забора". Заявлено, что заграждение позволит пресечь попытки организации каналов контрабанды, а также перемещения через границу оружия и боеприпасов. Пограничники упомянули "попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма". О каком сопредельном государстве идет речь, вполне понятно. Напомним, к примеру, о задержании украинской диверсионно-разведывательной группы в августе 2016 года.

"Ранее ежегодно совершалось несколько попыток нарушить границу с разными целями. Не только с хулиганскими, но и довольно серьезными",

– сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, который представляет в верхней палате Республику Крым.

"(С украинской стороны – прим. ВЗГЛЯД) мы постоянно слышим заявления, иногда на самом высоком уровне, о том, что они чуть ли не собираются атаковать границу Крыма, – напомнил крымский сенатор. – Особенно часто мы слышали об этом из уст известного радикала Ленура Ислямова, который руководит небольшой группой крымских татар. Они заявляли, что будут чуть ли не штурмом брать границу и дальше вторгаться в Крым".

Цеков подчеркнул, что в большинстве случаев подобные угрозы остаются на уровне риторики, "но тем не менее надо обеспечить стопроцентную защиту границ". Добавим, что риторикой соседи не ограничиваются. МИД России располагает информацией о возможной подготовке Киевом вооруженной провокации на границе. Об этом на прошлой неделе предупредил глава российской дипломатии Сергей Лавров.

"То, что работа по установке заграждения завершена, – это правильно. Крымчане относятся к этому очень одобрительно", – рассказал сенатор Цеков.

Собеседник отметил также, что завершение строительства ограждений никак не повлияет на жизнь жителей приграничных районов. Никто через границу туда и обратно не ходил.

"Надеюсь, что когда-нибудь отношения между Россией и Украиной будут нормальными. Возможно, мы будем новым союзным образованием, и тогда границы между Россией и Украиной вообще исчезнут. Но в полной мере границы не исчезнут, потому что все равно должен быть пропускной режим при пересечении. Нужно знать, кто пересекает границу", – подытожил Сергей Цеков.

Пока же нужно исходить из реальности: киевский режим не собирается сворачивать русофобскую политику, отказываться от идеи "возвращения Крыма" и от "последнего прощания с Россией", то есть полной самоизоляции от соседей.

На Украине, напомним, тоже пытались укрепить границу, даже отгородиться от России забором и рвом. В 2014 году Петр Порошенко издал соответствующий указ, а тогдашний премьер Арсений Яценюк предложил проект "Стена" или Европейский вал. Проект предусматривал сооружение траншей, рвов и специальных объектов. Однако до сих пор большая часть работ не выполнена и создание "Стены" находится в подвешенном состоянии.

Крымский политолог Владимир Джаралла указал на главные отличия между двумя проектами. По его словам, главное из них заключается в коррупции.

"Непроходимый вал" Яценюка закончился посмешищем – несколько сот метров колючей проволоки, а ров размыло буквально после первого дождя. Но на все это были выделены очень большие деньги. И самый главный итог: после ухода Яценюка выяснилось, что он является одним из богатейших людей Украины, сделавшим свое состояние после 2014 года, когда стал премьер-министром", – сказал Джаралла газете ВЗГЛЯД.

Эксперт подчеркнул, что заграждения с российской стороны строились по необходимости, в силу определенного задания и по той причине, что они были необходимы для пресечения попыток проникновения на российскую территорию.

"То, что делал Яценюк, было полностью посвящено тому, чтобы разжигать межнациональную рознь между русскими и украинцами и создавать препятствия для общения между странами. Укрепление пограничной стражи в Крыму выполняет исключительно практическую задачу: препятствие проникновению, контроль за узким участком границы с возможностью обеспечения безопасности и ничего более", – пояснил эксперт.

Между двумя проектами нашлись и символические различия.

"Когда люди пересекают границу между Россией и Украиной на этом участке, они уже сейчас видят разительные отличия.

Российский участок границы освещен в любое время суток независимо от погоды. Переходы крытые, достаточно удобные для людей. Помещения, в которых работают сотрудники погранслужбы, сделаны по уму. Перед нами функционирующий аппарат", – рассказал он.

Со стороны Украины граница выглядит иначе. По словам эксперта, она состоит из еле освещенных отдельных участков. На некоторых участках вместо полноценных контрольно-пропускных пунктов до сих пор стоят вагончики. "А вспомните легендарные фотографии мерзких туалетов а-ля сортир... Эти фотографии вызывают тошноту. Эти фотографии показывают отношение власти к людям. Таким образом, перед нами различие в культурах управления. Российская система управления направлена на решение задач. На Украине система управления направлена на извлечение частной выгоды", – подытожил Джаралла.


Андрей Резчиков

28.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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