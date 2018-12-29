Полторак анонсировал создание противокорабельного комплекса

Украина не будет останавливаться только на разработке противокорабельной и других ракет, но и создаст противокорабельный комплекс. Об этом заявил глава украинского военного ведомства Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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По словам министра обороны Украины, на сегодняшний день существуют две разработки, находящиеся на заключительном этапе испытаний - это ракета "Ольха" и противокорабельная ракета "Нептун". Обе ракеты показали хорошие характеристики и в будущем значительно повысят возможности артиллерийских подразделений ВС Украины. Кроме этого, у Украины имеются планы по созданию противокорабельногго комплекса, добавил он.

Полторак подчеркнул, что новый комплекс должен быть мобильным и иметь возможность маневра, но никаких подробностей о комплексе не привел.

Ранее сообщалось, что еще в декабре 2016 года Харьковское ООО "Машгидропривод" заключило контракты с конструкторским бюро "Луч" на разработку транспортно-заряжающей машины и транспортного модуля унифицированной самоходной пусковой установки противокорабельной ракеты "Нептун". По заявлению представителя Минобороны Украины, для комплекса можно использовать автомобили "Краз" или "Маз-543М", в качестве РЛС наведения на первом этапе возможно применение старой советской РЛС "Гарпун", которую в дальнейшем можно заменить более современной РЛС. Дальность стрельбы ракеты "Нептун" называлась в 280-300 км.