Пуски "Кинжала", "Булавы" и "Сармата". Самые зрелищные военные видео 2018 года

ТАСС публикует ролики о российском вооружении и новейшей технике, которые набрали наибольшее количество просмотров на официальных каналах информационного агентства и Минобороны в YouTube

Самыми популярными военными видео в этом году стали кадры испытаний и учебно-боевых пусков с демонстрацией уникальных возможностей новых видов стратегического оружия, о котором впервые заявил Владимир Путин во время мартовского послания президента к Федеральному собранию РФ.

Пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал" с истребителя МиГ-31К, принцип действия беспилотного аппарата "Посейдон" и залповый пуск из подводного положения баллистических ракет "Булава" вызвали наибольший интерес пользователей на официальном аккаунте Минобороны России в YouTube. Среди видео, опубликованного ТАСС, самыми зрелищными оказались ролики про приземление тяжелых истребителей марки "Су" на автотрассу, пуски новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", а также случаи перехвата и сопровождения военных самолетов. Кроме того, пользователей интересовали и редкие кадры с испытаний новой противоракеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Публикуются впервые

Безусловно, ролики про новое супероружие России стали самыми рейтинговыми, потому что публиковались военными впервые. Общее количество просмотров на YouTube дошло до нескольких миллионов. Многие из них били рекорды буквально спустя несколько часов после публикации.

Так, пуск ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком, опубликованный военным ведомством 26 декабря в формате Full HD, только за сутки набрал 150 тыс. просмотров. Кстати, это испытание было третьим и подтвердило все основные заявленные характеристики оружия. Серийный контракт на производство "Авангарда" был заключен в 2017-м, а со следующего года он должен встать на вооружение.

Однако самым популярным в 2018-м стало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" с истребителя-перехватчика МиГ-31К. Вылет самолета был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Сообщалось, что пуск прошел штатно, ракета поразила заданную цель на полигоне, тем самым подтвердив тактико-технические характеристики и временные показатели нового ракетного комплекса.

Другой военный эксклюзив, оказавшийся самым зрелищным, демонстрировал возможности океанской многоцелевой системы "Посейдон". Это принципиально новый вид морского подводного оружия, основанный на применении беспилотных подводных аппаратов. Главным ее преимуществом является практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника.

По данным Минобороны, уникальные возможности этого аппарата с ядерной энергетической установкой позволят российскому Военно-морскому флоту бороться с авианосными и корабельными ударными группами на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности. В декабре сообщалось о начале проводимых испытаний "Посейдона" в рамках опытно-конструкторских работ.

Впервые был показан и залповый пуск четырех межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура. Стрельба была выполнена 22 мая крейсером стратегического назначения "Юрий Долгорукий" из подводного положения.

Отмечалось, что стрельба таким количеством ракет на атомных субмаринах проекта 955 "Борей" выполнялась впервые. Предыдущий пуск "Булавы" с "Юрия Долгорукого" был успешно проведен 26 июня 2017 года из Баренцева моря, а экспериментальный залповый пуск двух ракет состоялся 27 сентября 2016-го. МБР может доставлять на дальность до 10 тыс. км десять боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.

Не остались без внимания и эффектные кадры пуска новой тяжелой МБР РС-28 "Сармат". Бросковые испытания были проведены на космодроме Плесецк.

Сообщалось, что Минобороны в ближайшее время начнет утилизацию ракет "Воевода", которые на Западе называют "Сатаной". Взамен российская армия получит новую тяжелую МБР "Сармат", обладающую улучшенными техническими возможностями. В частности, она не имеет ограничений по дальности полета (для сравнения: у "Воеводы" — 11 тыс. км). В отличие от своих предшественниц она может быть оснащена еще и гиперзвуковыми блоками, которые на порядок увеличивают проблему ее перехвата со стороны противоракетных систем.

В настоящее время "Воевода" остается самой мощной из всех российских МБР и самой эффективной в условиях развертывания системы противоракетной обороны (ПРО).

19 июля военные сообщили о завершении "с положительными результатами" программы бросковых испытаний. Летно-конструкторские испытания "Сармата" планируется начать во втором квартале 2019 года. На вооружении армии он появится в 2020 году.

Первым делом самолеты

Несмотря на то что ролики о новом супероружии вызывали повышенный интерес в этом году, самым зрелищным военным видео, опубликованным ТАСС, стали кадры первого в истории ВКС РФ приземления тяжелых истребителей на автомобильную дорогу.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 и два тяжелых истребителя Су-30М2 в ходе летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа совершили посадку на автотрассу, ведущую из Ростовской в Волгоградскую область. В пресс-службе округа отметили, что этот маневр проходил конвейерным способом — самолеты касались асфальта и, "пробежав" несколько десятков метров по дороге, вновь взмывали в небо. Летчики трижды посадили самолеты на автомобильное полотно шириной 18 метров. При этом за штурвалом одного из истребителей находился командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

До этого подобное упражнение выполняли лишь штурмовики Су-25 и легкие истребители МиГ-29.

Еще одна авиационная тема, которая вызвала огромный интерес у пользователей, — случаи перехвата и сопровождения военных самолетов за последние три года.

Необходимо отметить, что только за этот год у границ России было обнаружено и обеспечено сопровождение более 980 тыс. воздушных объектов, из них около 3 тыс. боевых иностранных самолетов, в том числе более 1 тыс. самолетов-разведчиков. Дежурные расчеты радиотехнических войск ВКС свыше 4 тыс. раз за 2018-й приводились в готовность №1.

Также много было случаев сопровождения наших истребителей и дальних бомбардировщиков самолетами США и НАТО. Такие инциденты в приграничных зонах и над нейтральными водами происходят регулярно, но при этом зарубежные СМИ все чаще публиковали "сенсации" о якобы неправомерных перехватах. "Многие заявления преподносились как будто русские осуществляют перехват. В нейтральных водах перехваты не осуществляются. Это боевое сопровождение, цель его ясна — идентифицировать воздушное судно потенциального нарушителя. И это происходит не только в России, но и во всех странах мира", — говорил в интервью ТАСС заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

И наконец, кадры, которые, безусловно, не могли остаться незамеченными, — пуск новой противоракеты с полигона Сары-Шаган в Казахстане.

Отмечалось, что ракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время, однако детальные характеристики прошедших испытаний не разглашались. Это был второй успешный испытательный запуск в этом году, первый прошел 12 февраля на том же полигоне.

Система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты Москвы от ограниченного ядерного удара межконтинентальными баллистическими ракетами или случайных запусков. Однако информации об этих ракетах в открытых источниках очень мало, и официальные сообщения военного ведомства, как правило, не содержат каких-либо подробностей.

В настоящее время Москву и центральный промышленный район (от Брянска до Костромы, около 486 тыс. кв. км) прикрывает система А-135 "Амур", оснащенная противоракетами шахтного базирования. О том, что Россия испытывает элементы новой системы ПРО А-235 "Нудоль", стало известно в 2014 году. Она придет на смену "Амуру".

Роман Азанов