Сирийская армия взяла под контроль Манбидж

Войска подняли над городом сирийский флаг

ТАСС, 28 декабря. Подразделения сирийской армии вошли в пятницу в город Манбидж, расположенный в 85 км от Алеппо. Об этом говорится в заявлении представителя генштаба Вооруженных сил республики, переданном агентством SANA. Войска установили контроль над городом и подняли над ним сирийский национальный флаг.

"Бойцы сирийской арабской армии были введены в Манбидж в ответ на призыв населения, а также в соответствии с поставленной перед ними задачей по восстановлению государственного суверенитета над всей территорией страны", - указывается в заявлении. В нем подчеркивается, что сирийские военнослужащие обеспечат безопасность всех жителей Манбиджа и окружающего его региона.

Ранее отряды "Сил народной самообороны" (СНС, вооруженное крыло курдской партии "Демократический союз") заявили о готовности передать Дамаску контролируемые ими районы к северу от Алеппо. "Мы приглашаем правительственные войска <...> установить контроль над территориями, которые покидают наши силы, в частности над Манбиджем, и защитить эти районы от турецкого вторжения", - отмечалось в заявлении.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский аналитик Нидаль Саби указал, что после решения США о выводе войск из Сирии у курдов, чтобы не оказаться один на один с турецкими войсками остается только один вариант: "вернуться в лоно сирийского государства и отказаться от планов федерализации".

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ) в стране одержана и что это было единственной причиной, по которой ВС Соединенных Штатов там находились. После этого в Турции активизировалась работа над подготовкой новой военной операции на севере Сирии против СНС.

Анкара рассчитывала занять город Манбидж и присоединить его к созданной ранее зоне безопасности в пограничном районе между Аазазом и Джараблусом.