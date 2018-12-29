СМИ: Британский военный "сигнал" в Чёрном море оказался слабым

В начале декабря в порт Одессы прибыл корабль британских ВМС "Эхо", который призван "подать сигнал" о том, что Украина "в трудный час" может рассчитывать на помощь надежного партнера в лице Великобритании, пишет National Interest.

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Корабль прибыл в Одессу через несколько недель после инцидента в Керченском проливе, в ходе которого российскими пограничниками были задержаны вместе с экипажами три украинских судна, нарушивших границу РФ.

При этом издание поясняет, что "Эхо" – это лишь многоцелевой гидрографический корабль, имеющий на вооружении две 20-мм пушки и несколько пулеметов. То есть его вооружение уступает даже украинским бронекатерам, задержанным российскими пограничниками.

Ранее министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что прибывший в Черное море корабль является недвусмысленным сигналом "агрессивной" России о том, что Украина в "трудный час" "может рассчитывать на надежного партнера в лице Соединенного Королевства".

Однако британский "сигнал" оказался слабым: военные возможности корабля, лишенного тяжелого вооружения, представляются крайне сомнительными, подчеркивает автор.

Он добавляет, что данный пример является не единственным случаем распиаренной "военной поддержки", отчетливо указывающим на разницу между политической решимостью Запада противостоять "российской агрессии" и реальными делами, которые зачастую оказываются "пустышками".

Так, в начале декабря разведывательный самолет ВВС США OC-135 совершил полет над Украиной по запросу Киева. В Пентагоне немедленно заявили, что этот полет демонстрирует "верность США Украине и другим странам-партнерам". На самом же деле, OC-135 пролетел по глубокому тылу Украины на большом расстоянии от Крыма и Донбасса. Скорее всего, это был обычный учебный полет, который "хорошенько приукрасили и выдали за сигнал Москве", пишет издание.

Примерно также "пугающе" выглядит и прибытие корабля "Эхо" в Одессу, заключает автор.