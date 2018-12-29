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29.12.2018
Военное обозрение

Иркутский авиазавод поставил ВВС Казахстана партию истребителей Су-30СМ

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Иркутский авиазавод поставил ВВС Казахстана очередную партию новых сверхманевренных истребителей Су-30СМ. Четыре новых истребителя совершили перелет с аэродрома авиазавода на авиабазу в Талды-Кургане республики Казахстан, сообщает блог bmpd со ссылкой на Министерство обороны Казахстана.

Источник изображения: Григорий Беденко / greg-bedenko.com / www.facebook.com/G.Bedenko

Полученные ВВС Казахстана истребители Су-30СМ поступили на вооружение 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны (СВО) Казахстана в Талды-Кургане. Таким образом, учитывая вновь прибывшее пополнение, общее количество истребителей Су-30СМ достигло 12 единиц, что позволило командованию 604-ой авиабазы сформировать полноценную эскадрилью.

Источник изображения: Григорий Беденко / greg-bedenko.com / www.facebook.com/G.Bedenko

Ранее сообщалось, что казахстанское Минобороны заключило с Иркутским авиазаводом три контракта, по которым суммарно должно получить 24 истребителя Су-30СМ. По первым двум контрактам казахстанские летчики получили 12 самолетов Су-30СМ. Третий контракт на поставку еще 12 Су-30СМ был подписан в 2017 году.

Позднее появилась информация, что Минобороны Казахстана планирует закупить, в общей сложности, 36 сверхманевренных истребителей Су-30СМ в период до 2020 года.

28.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Казахстан
Продукция
Су-30
Компании
ИАЗ
Проекты
2020-й год
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