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29.12.2018
Военное обозрение

Ми-28НЭ научили управлять беспилотниками

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Модернизированный вертолет Ми-28НЭ "Ночной охотник" получил возможность управлять и наводить на цель ударные беспилотники, сообщает Российская газета.

Источник изображения: http://www.airwar.ru

Для этой цели обновленный вертолет, поставляемый лишь на экспорт, оборудуется специальными средствами связи.

В холдинге "Вертолеты России" отметили, что новое оборудование расширяет сферы применения машины и делает ее еще более востребованной на мировом рынке.

Ми-28НЭ получил также новую обзорно-прицельную станцию с лазерной системой наведения и новые дальнобойные ракеты.

В частности, речь идет о противотанковой управляемой ракете "Хризантема-М" с двухканальной системой наведения, которая способна поражать бронетехнику на дистанции до 10 км. На вооружении вертолета также находятся управляемые ракеты "Атака" с лазерной системой наведения. Кроме того, машина получила возможность применять авиационные бомбы массой до 500 кг.

В ходе модернизации были доработаны также двигатель и лопасти машины. За счет инновация увеличилась ее скорость, улучшились летно-технические характеристики в условиях жаркого климата и высокогорья.

В свою очередь гендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов сообщил о разработке для вертолета Ми-28НМ обновленной оптико-электронной системы.

По его словам, в результате модернизации дальность обнаружения объектов этой системой увеличится в 2 раза. При этом раскрывать подробности Попов не стал, сославшись на секретность информации.

28.12.2018
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