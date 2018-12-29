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29.12.2018
Военное обозрение

ВМС Польши вооружат фрегатами вместо корветов

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Польша планирует вооружить свои Военно-морские силы новейшими кораблями. Инспекторат вооружения Польши принял решение о возрождении программы строительства кораблей Miecznik, но при этом вместо корветов построить фрегаты, сообщает польский интернет-портал portalstoczniowy.pl.

Источник изображения: https://www.instaforex.com/kk/

По информации издания, ведущая польская оборонная компания PGZ будет создавать консорциум местных компаний, которые вместе с иностранными партнерами будут строить фрегаты. Всего планируется строительство трех средних многоцелевых фрегатов, как кораблей, имеющих значительно больший боевой потенциал, чем корветы, так как они могут эффективно бороться как с надводным, так и подводным и воздушным противником. Участие иностранных компаний, предположительно, говорит о том, что проект, по которому будут строиться фрегаты, будет иностранным.

Польское правительство закладывает в постройку одного фрегата не более 2,5 млрд злотых, а стоимость трех кораблей должна уложиться в 7,5 млрд. злотых. В случае перерасхода, сумма не должна превышать 12 млрд злотых, а она будет зависеть не только от степени сложности оборудования и вооружения, но и времени строительства кораблей.

На сегодняшний день ВМС Польши имеют на вооружении два фрегата типа "Оливер Хазард Перри", полученные от США в начале 2000 годов.

28.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Польша
США
Проекты
Oliver Hazard Perry
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