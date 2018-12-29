"Вертолёты России" сообщили о результатах демо-тура по Азии

В рамках демонстрационного тура по странам Юго-Восточной Азии представители холдинга "Вертолеты России" заключили "твердых" и "мягких контрактов" на сумму более $500 млн, передает ТАСС, сообщение главы объединения Андрея Богинского.

Источник изображения: Ростех, https://rostec.ru

По его словам, в целом по демо-туру компания собрала достаточно заявок.

В Китае, например, заключили твердый контракт на 20 вертолетов "Ансат", также в рамках тура было собрано "мягких" контрактов еще на 30 машин этой модели – это Вьетнам, Камбоджа, Таиланд и Малайзия. Кроме того, было собрано примерно 20 заявок на Ми-171А2, рассказал Богинский.

Он добавил, что в денежном выражении общий объем заказов составляет более $ 500 млн., заметив при этом, что названная им сумма сформирована, исходя из каталожной стоимости вертолетов.

В ноябре-декабре представители холдинга провели демонстрационный тур по Юго-Восточной Азии, который завершился презентацией в Куала-Лумпуре. Представлялись две модели машин – "Ансат" и Ми-171А2.

Как отметили, в "Вертолетах России", Юго-Восточная Азия – один из самых быстроразвивающихся регионов в мире. Только в ближайшие 10 лет спрос на вертолеты там может составить до 420 единиц.

Напомним, "Ансат" – легкий многоцелевой вертолет, конструкция которого позволяет трансформировать его как в грузовой, так и пассажирский, с возможностью перевозки до 7 человек.

Ми-171А2 – последняя модифицированная версия вертолета семейства Ми-8. Машина оснащена двигателем ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, а также новым несущим винтом с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем.