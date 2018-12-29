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29.12.2018
Военное обозрение

Большой гидрографический катер вошёл в состав Балтийского флота

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Балтийский флот сегодня пополнился большим гидрографическим катером (БГК) "Георгий Зима". Торжественная церемония подъема Андреевского флага прошла на Ленинградской военно-морской базе, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Источник изображения: ОАО "Завод "Нижегородский Теплоход"

Большой гидрографический катер "Георгий Зима" построен в интересах Балтийского флота на ОАО "Завод Нижегородский Теплоход". Контракт на строительства шести таких катеров для Минобороны РФ был подписан в марте 2016 года. Первые два катера, получившие названия "Георгий Зима" и "Александр Евланов", были заложены на предприятии 16 августа 2016 года. БГК "Георгий Зима" является головным катером серии, спущен на воду в мае 2018 года, приступил к испытаниям с начала октября 2018 года.

Водоизмещение 153,7 т, (полное – 192,7 т), его длина – 33,04 м, ширина – 6,8 м, средняя осадка – 1,6 м. Оснащен двумя дизельными двигателями мощностью по 248 кВт, скорость полного хода 12,7 узлов.

После вхождения в состав Балтийского флота, БГК "Георгий Зима" будет выполнять задачи по предназначению в составе отряда судов гидрографической службы флота в Ленинградской военно-морской базе.

Гидрографический катер проекта 23040Г спроектирован в соответствие с техническими требованиями Главного командования ВМФ России и предназначен для съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тыс. метров. Помимо этого, катер будет способен обслуживать плавучие знаки, доставлять личный состав и ремонтные группы, проводить спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей.

28.12.2018
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Минoбороны РФ
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