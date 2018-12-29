В Сирии замечена "Гвоздика" с необычной защитой

Сирийские артиллеристы навесили на свою самоходную установку 2С1 "Гвоздика" необычную дополнительную защиту, состоящую из множества гильз, пишет Российская газета.

Источник изображения: https://twitter.com/Ninja998998

Фотография непривычно выглядящей самоходки появилась в соцсети.

Чтобы машина лучше противостояла реактивным гранатам и осколкам, ее снабдили защитой, состоящей из сотни снарядных гильз, наполнителем для которых служит, скорее всего, песок.

Ранее в Сирии время от времени встречалась подобная "броня". Но навешивалась она исключительно на танки, такие как Т-55, Т-62 и Т-72 ранних версий. Насколько эффективна "гильзовая" защита, можно только догадываться – в сети не было материалов, подтверждающих либо опровергающих ее полезность. Но, поскольку экипаж САУ решил воспользоваться опытом танкистов, можно предположить, что такой способ усилить броню оказался успешным.

"Гвоздика" – самое массовое самоходное орудие в сирийской правительственной армии. До начала гражданской войны их насчитывалось в сухопутных войсках более 400 единиц. Сирийские военные отзываются о них как о надежной и простой в эксплуатации боевой технике, обладающей высокой точностью стрельбы.

Главным оружием САУ 2С1 является нарезная гаубица калибра 122 мм. Дальность ее стрельбы – до 15,2 км, боекомплект – более 40 снарядов.

Машина оснащена дизелем ЯМЗ-238Н мощностью 300 л.с. Запас хода – 500 км, максимальная скорость – 60 км/час. Экипаж – 4 человека.