Модернизированный Ту-22М3М совершил свой первый полёт

В пятницу в Казани начались летные испытания первого образца новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. Самолет совершил свой первый полет, поднявшись с аэродрома авиазавода, сообщает пресс-служба ПАО "Туполев".

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По сообщению пресс-службы, первый полет глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М прошел успешно, самолет поднялся на высоту 1500 метров и провел в небе 37 минут, после чего осуществил посадку на аэродром КАЗ имени С. П. Горбунова. Ракетоносец пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно- испытательной и доводочной базы Олега Петунина. В ходе полета были проверены обновленные системы и оборудование самолета.

Ранее, посетивший с визитом Казанский авиазавод заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что первый полет модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М состоится до конца декабря 2018 года. В ОАК заявили, что модернизация строевых самолетов Ту-22М3 в вариант Ту-22М3М начнется с 2019 года, первые серийные Ту-22М3М пойдут в войска с 2021 года. Всего планируется модернизировать 30 строевых самолетов до уровня Ту-22М3М.

В ходе модернизации бомбардировщик Ту-22М3М получает новую цифровую бортовую радиоэлектронику на российской элементной базе, новое навигационное и прицельное оборудование, средства связи и РЭБ. На самолет устанавливается новая система управления двигателями и топливной автоматикой. Производится замена двигателей на новые НК-32-02 от самарского ПАО "Кузнецов". Значительно улучшена энергономика кабины. Многие системы самолета унифицированы с Ту-160М. Новая версия самолета может нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.