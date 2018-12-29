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29.12.2018
Интерфакс-АВН

В 2018 году НПО Энергомаш поставило 18 ракетных двигателей - пресс-служба

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Ракетные двигатели РД-180. Архивное фото
Ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Maxim Marmur

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Для НПО Энергомаш 2018 год стал рекордным по поставкам жидкостных ракетных двигателей, сообщает в пятницу пресс-служба предприятия.

"В этом году иностранным и отечественным заказчикам поставлено 18 двигателей", - говорится в сообщении.

По данным предприятия, в 2018 голу американской компании United Launch Alliance поставлено 11 двигателей РД-180. Другой американской компании - Orbital ATK - поставлено 5 двигателей РД-181.

"Кроме того, НПО Энергомаш полностью выполнил обязательства по поставкам ракетных двигателей РД-191 для российских ракет-носителей "Ангара", - отмечается в сообщении.

28.12.2018
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
РД-180
РД-191
Компании
Orbital ATK
ULA
Энергомаш им. Глушко
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