В 2018 году НПО Энергомаш поставило 18 ракетных двигателей - пресс-служба
Ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Maxim Marmur
Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Для НПО Энергомаш 2018 год стал рекордным по поставкам жидкостных ракетных двигателей, сообщает в пятницу пресс-служба предприятия.
"В этом году иностранным и отечественным заказчикам поставлено 18 двигателей", - говорится в сообщении.
По данным предприятия, в 2018 голу американской компании United Launch Alliance поставлено 11 двигателей РД-180. Другой американской компании - Orbital ATK - поставлено 5 двигателей РД-181.
"Кроме того, НПО Энергомаш полностью выполнил обязательства по поставкам ракетных двигателей РД-191 для российских ракет-носителей "Ангара", - отмечается в сообщении.
28.12.2018
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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