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29.12.2018
Интерфакс-АВН

При испытаниях "Ангары-5" будет использован новый разгонный блок - "Красмаш"

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РН «Ангара-А5»
Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5».
Источник изображения: Андрей Моргунов / Минобороны РФ

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - На испытаниях тяжелой ракеты-носителя "Ангара-5" , запланированных на 2019 год, будет использоваться новый разгонный блок, сообщил первый замгендиректора "Красмаша" Леонид Кайчук.

"Еще один позитивный момент уходящего года - изготовление первой летной машины в рамках ОКР "Персей-КВ": для выполнения этой задачи все заинтересованные службы и подразделения завода обеспечили комплектацию, а цех №39 правильно организовал работу коллектива и справился с заданием. Надеюсь, что в 2019 году мы увидим наш разгонный блок уже на летных испытаниях "Ангары-5"", - сказал Л.Кайчук, слова которого приводит корпоративный журнал "Синева".

Директор по производству "Красмаша" Александр Солусенко рассказал, что предприятие в первой декаде декабря "отгрузило первую летную машину в рамках создания разгонного блока типа ДМ новой модификации".

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сказал, что испытания "Ангары-5" планируется возобновить в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в начале 2019 года начнется возведение второго стартового комплекса на космодроме Восточный под ракету "Ангара".

"Возведение старта на новом российском космодроме начнется в начале 2019 года", - говорилось в сообщении, размещенном в аккаунте телестудии Роскосмоса в YouTube 12 ноября.

Как отметил и.о. генерального директора ФНУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков, ракета-носитель "Ангара", запуски которой должны начаться на космодроме Восточный в 2023 году, будет лучше той версии, что запускалась с космодрома Плесецк.

"Ангара", которую мы будем ставить на Восточном, отличается от той "Ангары", которая есть на севере. Это другая, новая, и даже машина, сама ракета, будет благодаря ученым, конструкторам, мощнее, более энергоемкой, более дешевой, эта машина будет однозначно конкурентоспособна на мировом рынке. Это будет лучшая из ракет, которые мы имеем сейчас в мировой космонавтике", - сказал А.Охлопков в видеоролике, размещенном на YouTube-канале Роскосмоса.

Глава Роскосмоса Д.Рогозин 11 ноября сообщил, что стартовый комплекс для "Ангары" на Восточном начнут эксплуатировать в 2023 году.

"2023 год - начало эксплуатации 2-го стартового комплекса (СК) для ракеты-носителя "Ангара" легкого и тяжёлого классов; 2026 г. - начало лётных испытаний "Ангары 5В" с водородной ступенью", - написал Д.Рогозин в Твиттере.

Космический ракетный комплекс "Ангара" (КРК) предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят лёгкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжёлые - "Ангара-А5" (модификация "А5М" (модернизированная), и повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

В настоящее время Роскосмос в лице подведомственного Федерального казённого учреждения "Дирекция космодрома Восточный" и "ПСО "Казань" реализует контракт по строительству на космодроме Восточный второго стартового комплекса для обеспечения пусков ракет типа "Ангара".

Общая площадь участка стартового комплекса составляет 89 гектаров. Стартовый комплекс рассчитан на 10 пусков в год ракет "Ангара". В его состав войдут пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы пожаротушения и другие комплексы.

28.12.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
РСМ-54
Компании
Красмаш
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Плесецк
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