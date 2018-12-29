Первый полёт Ту-22М3М прошел без замечаний - "Туполев"

Полёт проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Первый полёт нового дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М прошел штатно, сообщили в пресс-службе "Туполева".

"По данным экипажа полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний", - сказали в пресс-службе "Туполева".

"В ходе полета были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования, установленного в рамках глубокой модернизации самолета", - подчеркнули в компании.

В пресс-службе отметили, что в первом полете Ту-22М3М пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина.

"Полёт проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут", - сказали в "Туполеве".

Ранее военный источник сообщил, что теперь самолёту предстоит пройти заводские лётные испытания, а после них - государственные совместные испытания (ГСИ).

16 августа в Казани состоялась церемония выкатки и передачи первого опытного образца Ту-22М3М на этап наземных и лётных испытаний.