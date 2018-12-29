Войти
29.12.2018
Интерфакс-АВН

Первый полёт Ту-22М3М прошел без замечаний - "Туполев"

69
0
0
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.
Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Полёт проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Первый полёт нового дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М прошел штатно, сообщили в пресс-службе "Туполева".

"По данным экипажа полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний", - сказали в пресс-службе "Туполева".

"В ходе полета были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования, установленного в рамках глубокой модернизации самолета", - подчеркнули в компании.

В пресс-службе отметили, что в первом полете Ту-22М3М пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина.

"Полёт проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут", - сказали в "Туполеве".

Ранее военный источник сообщил, что теперь самолёту предстоит пройти заводские лётные испытания, а после них - государственные совместные испытания (ГСИ).

16 августа в Казани состоялась церемония выкатки и передачи первого опытного образца Ту-22М3М на этап наземных и лётных испытаний.


28.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
Компании
Туполев
Похожие новости
10.10.2018
В ОПК уточнили сроки первого полёта Ту-22М3М
16.03.2016
Оснащение вдогонку
27.01.2016
Главнокомандующий ВКС РФ посетил Казанский завод ПАО «Туполев»
27.01.2014
Белый лебедь
02.07.2012
Производство Ан-70 - конец КАПО?
04.09.2009
"Туполев" создаст новый самолет дальней авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.12 11:54
  • 16
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 29.12 11:05
  • 4
Батарею ЗРК "Тор-М2" передали полку, осуществляющему прикрытие БелАЭС
  • 29.12 11:01
  • 1
Глава Ильюшина сообщил об испытаниях первого Ил-112В
  • 29.12 10:33
  • 3
Первый испытательный полет Ту-22М3М пройдет в конце декабря
  • 29.12 09:24
  • 5
Разработчик рассказал об "откровенной глупости" СССР при исполнении ДРСМД
  • 29.12 07:38
  • 73
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 29.12 07:07
  • 4
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 29.12 07:04
  • 6
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 29.12 06:45
  • 5
Курский авиаполк завершил перевооружение на истребители Су-30СМ
  • 29.12 06:06
  • 12
Путин назвал систему "Авангард" надежной и неуязвимой
  • 29.12 04:35
  • 4
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 29.12 04:05
  • 3
"Плач Ярославны": испытания "Авангарда" всколыхнули западные СМИ
  • 29.12 02:30
  • 2
СМИ США рассказали о ракетном ударе Израиля по комплексам ПВО Сирии
  • 29.12 02:17
  • 4
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 28.12 21:21
  • 2
Стало известно, какой скорости достиг "Авангард" во время лётных испытаний