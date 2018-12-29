Войти
29.12.2018
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ примет участие в пяти национальных проектах - замминистра Булгаков

101
0
0
Минобороны РФ
Минобороны РФ.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ примет участие в пяти национальных проектах, которые предполагают, в том числе, строительство дорог и очистку воды, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Мы участвуем в пяти проектах. Первый - это автомобильные дороги и безопасность, по этому проекту у нас паспорт утвержден, выделено 5,6 млрд рублей", - сказал Д.Булгаков.

По его словам, по данному проекту уже проводятся аукционные торги по закупке техники и материальных средств. Как рассказал замминистра, в рамках этого проекта будет построено более 500 километров дорог, в том числе подъездные пути к воинским частям и гарнизонам.

Замглавы Минобороны рассказал, что также ведомство принимает участие в ряде подпроектов проекта "Большая экология". Он отметил, что подпроекты связаны с очисткой воды и водоканализационного хозяйства.

"Третье - это программа "Город", которая предусматривает установку уличного освещения и освещения военных городков", - сообщил Булгаков.

Он отметил, что еще два проекта касаются развития транспортной инфраструктуры и цифровой экономики.

"Средства есть, и после Нового года начнем реализовывать", - добавил Д.Булгаков.

28.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Проекты
ИТ
Похожие новости
27.03.2018
Военная наука смотрит в будущее
26.01.2017
Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
13.04.2016
Тыловые орлы
15.12.2015
Для выполнения задач в Сирии созданы все условия
06.12.2012
Военным удлинили уши до американских
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.12 11:54
  • 16
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 29.12 11:05
  • 4
Батарею ЗРК "Тор-М2" передали полку, осуществляющему прикрытие БелАЭС
  • 29.12 11:01
  • 1
Глава Ильюшина сообщил об испытаниях первого Ил-112В
  • 29.12 10:33
  • 3
Первый испытательный полет Ту-22М3М пройдет в конце декабря
  • 29.12 09:24
  • 5
Разработчик рассказал об "откровенной глупости" СССР при исполнении ДРСМД
  • 29.12 07:38
  • 73
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 29.12 07:07
  • 4
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 29.12 07:04
  • 6
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 29.12 06:45
  • 5
Курский авиаполк завершил перевооружение на истребители Су-30СМ
  • 29.12 06:06
  • 12
Путин назвал систему "Авангард" надежной и неуязвимой
  • 29.12 04:35
  • 4
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 29.12 04:05
  • 3
"Плач Ярославны": испытания "Авангарда" всколыхнули западные СМИ
  • 29.12 02:30
  • 2
СМИ США рассказали о ракетном ударе Израиля по комплексам ПВО Сирии
  • 29.12 02:17
  • 4
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 28.12 21:21
  • 2
Стало известно, какой скорости достиг "Авангард" во время лётных испытаний