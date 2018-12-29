Минобороны РФ примет участие в пяти национальных проектах - замминистра Булгаков

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ примет участие в пяти национальных проектах, которые предполагают, в том числе, строительство дорог и очистку воды, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Мы участвуем в пяти проектах. Первый - это автомобильные дороги и безопасность, по этому проекту у нас паспорт утвержден, выделено 5,6 млрд рублей", - сказал Д.Булгаков.

По его словам, по данному проекту уже проводятся аукционные торги по закупке техники и материальных средств. Как рассказал замминистра, в рамках этого проекта будет построено более 500 километров дорог, в том числе подъездные пути к воинским частям и гарнизонам.

Замглавы Минобороны рассказал, что также ведомство принимает участие в ряде подпроектов проекта "Большая экология". Он отметил, что подпроекты связаны с очисткой воды и водоканализационного хозяйства.

"Третье - это программа "Город", которая предусматривает установку уличного освещения и освещения военных городков", - сообщил Булгаков.

Он отметил, что еще два проекта касаются развития транспортной инфраструктуры и цифровой экономики.

"Средства есть, и после Нового года начнем реализовывать", - добавил Д.Булгаков.