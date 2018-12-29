Меры стратегической безопасности

Военный эксперт Дмитрий Корнев — о возможных российских ответах на изменения ядерных сил США

В среду, 26 декабря, Владимир Путин лично отдал приказ о проведении финального тестового пуска ракетного комплекса "Авангард". По итогам президент констатировал, что программа испытаний выполнена в полном объеме. В следующем году в РВСН будет развернут первый полк, оснащенный новым видом стратегического оружия. Глава государства подчеркнул, что система "Авангард" неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника.

Надо сказать, утверждения о неспособности наших зарубежных партнеров что-либо противопоставить новейшим российским ракетам звучат не только в Москве. В последнее время и США констатировали отсутствие у Пентагона мер противодействия российскому гиперзвуковому оружию.

Очевидно, американцы не будут безучастно наблюдать за развитием российских систем вооружения, которым пока нет аналогов. Вашингтон будет развивать имеющиеся у него средства и менять концепцию их применения. Всё это в конечном итоге значительно преобразует облик стратегических сил США и России.

В первую очередь к этому приведет появление в составе американских передовых средств ракетно-ядерного удара боевых частей малой мощности. О программе оснащения подобными ядерными боеголовками ракет типа "Трайдент-2" в США заговорили несколько месяцев назад. Помимо всего прочего, подобные веяния означают возможное возрождение концепции ограниченной ядерной войны. Об опасности такого развития событий говорил недавно и российский президент.

Еще один немаловажный фактор — возможный выход США из Договора РСМД с последующим появлением в американском арсенале и в Европе крылатых ракет наземного базирования и вероятных "Першингов-3". Условно назовем так высокоточную баллистическую ракету с управляемой аэробаллистической боеголовкой и подлетным временем в пределах 6–7 минут. Вполне вероятно, что подобные средства дополнит и перспективный ракетный комплекс с атмосферной гиперзвуковой управляемой боевой частью.

Кроме того, за океаном постоянно ведется модернизация авиационных и морских стратегических ядерных сил. И после описанных выше событий этот процесс, скорее всего, только ускорится.

Российские ответные меры очевидно будут лежать как минимум в двух плоскостях: это и оборона, и ответное изменение структуры собственных ядерных сил. Что касается первого, то необходимо развивать средства борьбы с баллистическими целями, в том числе летящими по настильным траекториям. А также с атмосферными целями — перспективными гиперзвуковыми и современными крылатыми ракетами. В этом направлении возможны наибольшие трудности, но работы ведутся, и не исключено, что уже в системе ПВО С-500 вероятность уничтожения подобных целей будет достигать десятков процентов.

Вторым ответом на технологические изменения ядерных сил США станут российские перспективные ударные системы. В случае прекращения действия Договора о РСМД в составе ракетных войск и артиллерии (РВиА) Сухопутных войск РФ появится значительно модернизированная система "Искандер-М". Она будет оснащена новой баллистической ракетой с дальностью действия до 1,5 тыс. км и увеличенной крылатой ракетой с дальностью действия не менее 2,5 тыс. км. Фактически, это будет означать реализацию на современном уровне наработок конца 1980-х годов по ракетным системам "Волна" и "Волга". В тех проектах уже были заложены некоторые свойства, присущие нынешним перспективным ракетам.

Кроме того, вероятно, будет достаточно оперативно создан и принят на вооружение новый ракетный комплекс средней дальности с мобильной пусковой установкой и с несколькими вариантами боевого оснащения. Речь идет о доработанном и обновленном комплексе РС-26 "Рубеж". Боевое оснащение — либо 3–6 разделяющихся головных частей индивидуального наведения с легкими баллистическими боевыми блоками и комплексом средств преодоления ПРО, либо три управляемых перспективных аэробаллистических блока разработки Московского института теплотехники (МИТ).

Информации по их массо-габаритным характеристикам пока нет, но думаю, они должны быть достаточно малоразмерными. Такой комплекс мог бы и ответить на возможное размещение американских ракет в Европе, и составить угрозу передовым базам ВМС и ВВС потенциального противника.

В составе боевого оснащения ракетных комплексов "Ярс", скорее всего, появятся аналогичные аэробаллистические управляемые боевые блоки. Это может значительно повысить вероятность поражения любых сколь угодно защищенных целей. Конечно, кроме этого, потребовалось бы ускорение развертывания МБР "Ярс" — особенно в связи с тем, что устаревшие и моноблочные МБР "Тополь" уже вряд ли смогут считаться актуальными в ближайшие годы.

С учетом унификации боевого оснащения различных ракетных комплексов разработки МИТ аналогичные относительно легкие управляемые боевые блоки, судя по всему, должны появиться и на модернизированных ракетах "Булава". Уже через несколько лет их будет не менее 128 единиц. Это также позволит увеличить долю боеголовок с малым временем поражения целей потенциального противника.

Получат развитие и разработки для флота и дальней авиации. ВВС будут оснащаться ракетами Х-102 и их модификациями. На флоте основной ответный потенциал будут составлять ракеты "Калибр" и "Циркон", которые ориентированы как на поражение наземных целей, так и на борьбу с флотами противника.

И наконец, вспомним 1 марта 2018 года, когда президент России впервые сообщил о таких альтернативных средствах доставки ядерных зарядов, как морская система "Посейдон" и атомная крылатая ракета "Буревестник". Думаю, что по этим системам нас еще ждут новости, причем уже в ближайшие год-два.

Особенно важно, что по всем описанным системам либо уже созданы прототипы, либо в завершающей стадии находятся экспериментальные работы, либо имеется серьезный научно-технический задел, позволяющий оперативно перейти к созданию реальных боевых систем. Вопрос лишь в грамотном перераспределении ресурсов и в разумной достаточности ответных мер. Технически же создание всех упомянутых систем — вопрос 3–4 лет.

Дмитрий Корнев — главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia

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