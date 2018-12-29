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29.12.2018
N+1

Китайцы изготовили цельнокомпозитную секцию широкофюзеляжного самолета

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Макет CR929
Макет CR929.
Источник изображения: Пресс-служба ОАК

Китайская авиастроительная корпорация COMAC изготовила первую цельнокомпозитную секцию фюзеляжа перспективного широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929, разработка которого ведется совместно с российской Объединенной авиастроительной корпорацией. Согласно сообщению китайской компании, длина секции составляет 15 метров, а диаметр - 6 метров. Это первая авиационная деталь, изготовленная в Китае полностью из композиционных материалов.

Широкое использование композиционных материалов в авиационной технике позволяет решить одновременно несколько задач. В частности, композиты имеют несколько лучшие характеристики прочности по сравнению с традиционными авиационными сплавами. Кроме того, композиционные материалы позволяют облегчить летательный аппарат не ухудшая его характеристик. Наконец, композиты позволяют изготавливать некоторые элементы летательных аппаратов единой деталью, благодаря чему уменьшается количество используемого крепежа при сборке.


Изготовленная китайской корпорацией гражданского авиастроения Commercial Aircraft Corporation of China Ltd. (СОМАС) опытная цельнокомпозитная передняя секция фюзеляжа перспективного совместного российско-китайского дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929, 26.12.2018.
Источник: СОМАС

Секция перспективного самолета собрана из четырех полностью композитных деталей, в конструкции которых изначально выполнены различные элементы усиления конструкции. Вся секция изначально была изготовлена со всеми необходимыми отверстиями под люки, иллюминаторы и различные ниши бортового оборудования. В ближайшее время планируется провести серию испытаний цельнокомпозитной секции пассажирского самолета CR929.

В ноябре текущего года к проекту присоединился итальянский концерн Leonardo. В рамках соглашения Leonardo совместно с китайской стороной занимается разработкой и производством композитных секций фюзеляжа перспективного самолета. Эти работы проводит совместное предприятие Kangde Marco Polo Aerostructures Jiangsu. Новый лайнер будет не меньше чем на 50 процентов состоять из композиционных материалов, благодаря чему его масса будет существенно ниже, чем у сопоставимых по размерам и назначению пассажирских самолетов.

Предварительное соглашение о разработке российско-китайского широкофюзеляжного лайнера CR929 было подписано в 2014 году, а основной договор - в 2016-м. В 2015 году стороны подготовили предварительные расчеты технических характеристик перспективного лайнера. Разработка технической концепции самолета велась с мая по декабрь 2017 года. Lлина CR929 составит 63,3 метра. Дальность полета самолета составит около 12 тысяч километров, что позволит использовать его на большинстве средне- и дальнемагистральных маршрутов. Лайнер в трехклассовой компоновке сможет перевозить 281 пассажира.

Перспективный самолет планируется оснастить двумя двигателями, каждый из которых должен развивать тягу не менее 347,2 килоньютона. При этом на лайнер могут быть установлены и более мощные силовые установки с учетом того, что китайская сторона в будущем планирует разработать удлиненную версию CR929. В рамках проекта CR929 российская сторона, помимо прочего, отвечает за разработку композитного крыла, его механизации, подвески двигателей и основных стоек шасси.

Василий Сычёв

28.12.2018
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Страны
Италия
Китай
Россия
Компании
AVIC
COMAC
Leonardo
ОАК
Проекты
CR929
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