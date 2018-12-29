National Interest: "Авангард" пробьет любую защиту США

В США оценили испытания "Авангарда"

США беззащитны перед новейшим российским гиперзвуковым комплексом "Авангард", сообщает американская пресса. Ракета комплекса может развивать скорость до 30 тыс. км/ч, благодаря чему способна обогнуть Землю по экватору за полтора часа. Накануне комплекс прошел испытания по поручению президента РФ Владимира Путина - ракета пролетела через Урал и Сибирь, поразив цель на Камчатке.

Вооруженные силы США не имеют оружия, способного защитить страну от новейшего российского гиперзвукового комплекса "Авангард". Об этом сообщает издание The National Interest со ссылкой на главу стратегического командования США генерала Джона Хайтена.

"Американские военные эксперты мрачно оценивают способность США перехватывать такую ракету. У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение этого оружия против нас", - заявил военный.

Отмечается, что в конце декабря комплекс "Авангард" прошел успешные испытания по поручению президента России Владимира Путина. Ракета стартовала с полигона "Домбаровский" в Оренбургской области, пролетела через Урал и Сибирь и поразила цель на Камчатке.

После успеха стрельб комплекс возьмут на вооружение российских Вооруженных сил уже в ближайшее время. Как отмечает ФАН, ракета "Авангарда" может развивать скорость более 30 тыс. км/ч. Благодаря этому она способна обогнуть Землю по экватору менее, чем за полтора часа.

"Авангард" является более совершенным оружием, чем любой американский гиперзвуковой аналог, сообщает The Washington Examiner. Хотя системы наведения на цель у американцев более современные, в остальном российская ракета мощнее. Перехватить "Авангард" военные США тоже пока не могут.

Гиперзвуковое оружие России и Китая способно преодолеть практически любую систему противоракетной обороны США, заявлялось ранее в докладе американской Счетной палаты. "Никаких контрмер не существует", - утверждают представители ведомства.

Москва и Пекин сосредоточены на разработке новых вооружений, скорость, высота и маневренность которых способны пробить большинство систем ПРО. В докладе отмечается, что гиперзвуковые технологии можно применять для модернизации ядерных ракет дальнего действия.

1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию РФ представил разработки новейших российских вооружений.

Президент, в частности, рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Комплекс может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 махов (около 24,5 тыс. км/ч). Во время движения к цели "Авангард" осуществляет глубокое - как боковое, так и по высоте - маневрирование. Это делает его неуязвимым для систем противоракетной обороны (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО).

"Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600-2000 градусов, но при этом крылатый блок надежно управляется", - отметил президент.

По словам российского лидера, испытания новинки были успешно завершены, и с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

"Хорошо известно, что страны с высоким уровнем научного потенциала и передовыми технологиями активно разрабатывают так называемое гиперзвуковое оружие. Обладание таким оружием, безусловно, дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы. Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, может быть огромным, а скорость делает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты, по-простому сказать, их просто не догоняют", - подчеркнул российский лидер.

В Пентагоне уже не раз высказывали опасения, что у США пока нет возможностей перехватывать гиперзвуковые ракеты. В частности, об этом ранее говорил глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси. По его словам,

территория США окажется беззащитной перед российским и китайским оружием в случае войны.

Доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН предположил, что такие заявления со стороны США нужны, чтобы выбить деньги на создание новой системы ПРО.

"Да, нынешняя система ПРО обеспечивает прикрытие от одиночных баллистических ракет - не более того. Групповой ракетный удар она отразить не сможет. Когда речь идет о массированном ударе, ее эффективность нулевая. Поэтому американцы стремятся, чтобы их система ПРО могла отражать групповые удары. Для этого они выколачивают деньги. А для этого нужно всех испугать, особенно глупую и неумную американскую общественность, будто они беззащитны от российского ядерного удара", - заявил эксперт.

Ярослав Медведев