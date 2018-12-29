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29.12.2018
Газета.ru

Под пристальным взором: сколько разведчиков засекли войска ПВО

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RC-135S
Разведывательный самолет ВВС США RC-135S.
Источник изображения: theaviationist.com

За неделю 14 летательных аппаратов провели разведку у границ России

За прошедшую неделю 14 иностранных самолетов и беспилотников провели разведку у границ России. Дежурные войска ПВО трижды поднимали в воздух истребители, чтобы не допустить пересечения госграницы РФ, и воздушное пространство не было нарушено.

Сразу 14 летательных аппаратов провели воздушную разведку у рубежей России за истекшую неделю. Об этом сообщает официальный печатный орган Министерства обороны РФ газета "Красная звезда".

Сведения приведены в виде инфографики. Согласно ей, российские дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) были вынуждены трижды поднимать в воздух истребители, чтобы не допустить нарушения государственной границы РФ иностранными самолетами и беспилотниками.

Какие именно летательные аппараты вели разведку, впрочем, не уточняется. Кроме того, не приведены данные о регионах, возле которых были обнаружены разведчики, и вооруженные силы каких стран проводили наблюдение.

Как сообщает ФАН, ровно столько же летательных аппаратов проводили разведку у границ России и месяц назад. Истребители сил ПВО поднимались для перехвата также три раза.

Кроме того, за неделю были проведены сразу две международные военные инспекции - специалистами из США и Албании в рамках СНВ-3 и ОБСЕ соответственно.

В середине декабря начальник радиотехнических войск Военно-космических сил России генерал-майор Андрей Кобан заявил, что в течение 2018 года российские военные обнаружили и сопроводили около 3 тыс. иностранных боевых самолетов.

Кобан рассказал, что в общей сложности радиотехнические войска обнаружили и сопроводили более 980 тыс. воздушных объектов.

"Из них около 3 тыс. боевых иностранных самолетов", - сказал Кобан. Он подчеркнул, что в их числе - более тысячи самолетов-разведчиков.

Кобан добавил, что дежурные силы радиотехнических войск ВКС России за год более 4 тыс. раз приводились в полную боевую готовность. Чаще всего иностранные самолеты облетают Калининградскую область и Крым. К примеру, 26 ноября самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V совершил разведывательный полет вдоль российских берегов Черного моря.

Разведчик с позывным BASTE41 вылетел с авиабазы Суда-бей на острове Крит в 08:50 часов мск и направился в сторону Крыма. Boeing пролетел через воздушное пространство Болгарии, после чего повернул на восток, облетев крымский и кавказский берега России.

В начале ноября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V заметили у границ Калининградской области. Воздушное судно с бортовым номером 64-14846 вылетело с авиабазы "Милденхолл" в Великобритании и провело разведывательную операцию у российских границ, пребывая в это время в воздушном пространстве Польши.

До этого разведки проходили буквально раз в два дня.

23 октября разведывательный самолет ВВС США RC-135V осматривал южные границы России. Летательный аппарат пролетел рядом с побережьем Абхазии, Краснодарского края и Крыма. Границ он при этом не нарушал и находился над водами Черного моря. Благодаря радиолокационному оснащению самолета, он может вести разведку на таком расстоянии и собирать данные о расположении систем противовоздушной обороны (ПВО) на территории Крыма и Краснодарского края.

Двумя днями ранее разведку у побережья Мурманской области провел стратегический самолет американских ВВС RC-135U, сообщил PlaneRadar. "Самолет радиоэлектронной разведки, ВВС США Boeing RC-135U, рег. номер 64-14849, в акватории Баренцева моря, недалеко от Мурманской области", - указали в сообщении.

В начале месяца, 7 октября RQ-4A Global Hawk летал у границ России приблизительно одиннадцать часов, сообщает PlaneRadar. Как указывает портал, беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла и в 8:27 утра находился в воздушном пространстве Украины, после чего стал держать курс в сторону Польши. Спустя два часа самолет провел разведывательный полет возле Калининградской области, пребывая в воздушном пространстве Литвы. Завершив работу, он отправился в Эстонию, передает НСН.

Подобные ситуации нередко происходили и прошлым летом. В июне два американских самолета и беспилотник провели разведку у границ России на Черном море и Балтике. Они также вылетали с Сигонеллы и сначала осматривались у линии разграничения в Донбассе.


Ярослав Медведев

28.12.2018
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