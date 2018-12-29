Учения в Сибири: С-400 отбились от противника

В Сибири расчеты С-400 отразили авиаудар условного противника

В Сибири расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 успешно отразили ракетно-авиационный удар условного противника. Дежурные обнаружили авиацию и поразили врага "электронными пусками ракет". Прикрытие ЗРК С-400 осуществляли зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф" успешно отразили ракетно-авиационный налет условного противника в Сибири. О стрельбах отчиталась пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"По замыслу учений, по наземным объектам и инфраструктуре Новосибирской области условный противник планировал нанести авиационный удар", - подчеркнули в пресс-службе.

Дежурные смены расчетов ЗРК С-400 противника обнаружили и сбили "электронными пусками ракет". Прикрытие С-400 осуществляли зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". В результате учений зенитчики успешно ликвидировали более 40 различных учебных целей.

С-400 "Триумф" - разработанная в 1990-х годах российская зенитная ракетная система средней и большой дальности, предназначенная для перехвата любых воздушных целей, уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. По классификации НАТО эта система называется "Ворчун". Кроме целей в небе, С-400 может применяться против наземных объектов и бронетехники.

Дальность действия достигает 400 км, а с подключением дополнительных модулей С-400 может поражать цели на расстоянии до 600 км, если они летят на высоте до 30 км.

Ранее Вашингтон пригрозил своим союзникам санкциями, если те решат купить российские ЗРС С-400. С таким заявлением в августе выступила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт. Она подчеркнула, что зенитные ракетные комплексы, созданные в России, несовместимы с системами НАТО Patriot и американскими комплексами THAAD, которые, кстати, стоят значительно дороже российских аналогов.

С-400 пользуется популярностью на мировом рынке вооружений, несмотря на угрозы санкций. Интерес к комплексу проявляют одни из сильнейших армий - в начале октября 2018 года Россия и Индия заключила договор на поставку комплексов.

Индия стала уже третьим зарубежным покупателем по счету. Как заявил начштаба сухопутных войск Индии Бипин Рават, Нью-Дели купил "Триумфы", несмотря на угрозы США ввести санкции.

В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан с Китаем. В КНР "Триумф" назвали лучшим зенитным комплексом в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400, передает ФАН.

Турция и Россия подписали договор о приобретении ЗРС в декабре 2017 года. Москва и Анкара договорились о передаче двух батарей С-400, которые будут обслуживаться турецкими военными, для чего они пройдут обучение в Вооруженных силах России. Параллельно станет развиваться и военно-техническое сотрудничество для организации производства зенитных систем в Турции.

27 декабря НСН сообщила, что в Турции пообещали не давать США изучать российские зенитные ракетные системы С-400. Соответствующее обещание послу РФ в Турции Алексею Ерхову дал глава Минобороны страны Мевлют Чавушоглу.

Первый полк системы противовоздушной обороны, оснащенный серийными образцами С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье в августе 2007 года. С-400 - это пятое поколение ракетных комплексов ПВО.

По тактико-техническим характеристикам он, по данным экспертов, превосходит зарубежные аналоги, в частности американские и французские. Комплекс способен поражать до 12 целей одновременно (С-300 - шесть целей). Одно из главных отличий С-400 от С-300 - возможность поражения целей, летящих с гиперзвуковой скоростью.

В будущем Минобороны РФ планирует поставить на боевое дежурство еще несколько полков, оснащенных С-400. Ожидается, что С-400 составит основу ПВО страны на ближайшие 30-40 лет.

При этом европейские СИМ в достаточно ярких выражениях описывают стремление некоторых государств приобрести С-400. Так, немецкая редакция Business Insider в начале декабря писала, что "самые могущественные державы мира из кожи вон лезут, чтобы заполучить российские ЗРК С-400 "Триумф".

"Российские ЗРК технически намного превосходят аналогичные системы противовоздушной обороны из Америки, поэтому они так желанны",- говорится в тексте. Россия активно инвестировала в разработки в области противовоздушной обороны, стремясь обогнать американцев. Усилия обернулись успехом, и российская новинка С-400 "нащупала болевую точку" на международном рынке вооружений.

Немецкие журналисты напомнили, что С-400 "Триумф" уже стоят на вооружении армий Китая, Алжира, Белоруссии и самой России.

Ярослав Медведев