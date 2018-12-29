Состоялась церемония выкатки скоростного вертолета SB>1 "Дефиант"

ЦАМТО, 28 декабря. По информации Lockheed Martin, консорциум Sikorsky Aircraft-Boeing 26 декабря провел на предприятии в Уэст-Палм-Бич (шт.Флорида) церемонию выкатки скоростного вертолета SB>1 "Дефиант" (Defiant).

Наряду с предложенным компанией Bell конвертопланом V-280 "Валор", SB>1 "Дефиант" был выбран в октябре 2014 года командованием Сухопутных войск США в качестве одного из финалистов конкурса в рамках проекта разработки демонстратора технологии единого многоцелевого вертолета следующего поколения JMR-TD (Joint Multi-Role Technology Demonstrator). Программа JMR-TD, в свою очередь, является научным и технологическим предшественником программы создания перспективного летательного аппарата вертикального взлета и посадки FVL (Future Vertical Lift) для Минобороны США.

Целью проекта разработки SB>1 "Дефиант" является создание машины, которая будет иметь вдвое большую скорость, чем у обычного вертолета. Кроме того, будет увеличена дальностью полета. Первый полет вертолета "Дефиант" запланирован на начало 2019 года. Как ожидается, новые многоцелевые вертолеты поступят на вооружение СВ США в начале 2030-х гг.

Согласно основным требованиям, подготовленным СВ США в 2012 году, скорость нового вертолета при перевозке 12 полностью экипированных десантников должна превышать 230 узлов (426 км/ч). Для обеспечения данного требования при создании SB>1 "Дефиант" применена схема с двумя соосными несущими винтами, вращающимися в разных направлениях, и толкающим воздушным винтом (эта схема была разработана в рамках реализованных Sikorsky проектов X2 и S-97 "Райдер").

При весе 2722 кг и экипаже из двух человек, X2 существенно меньше, чем 14515-кг "Дефиант", который должен перевозить до 18 человек. Для преодоления "разрыва" по весовому параметру компания Sikorsky в качестве промежуточного решения разработала вертолет S-97 "Рейдер" массой 4990 кг, который рассчитан на перевозку до восьми человек (включая экипаж и пассажиров).

Ожидается, что SB>1 "Дефиант", оснащенный двигателем Lycoming/Honeywell T55, сможет развивать скорость до 250 узлов (463 км/ч). Несмотря на то, что вертолет оснащен силовой установкой текущего поколения (T55 установлен на CH-47 "Чинук"), она, вероятно, будет улучшена с использованием результатов реализуемых программ ITEP (Improved Turbine Engine Program) и FATE (Future Affordable Turbine Engine).

Официальные лица Sikorsky и Boeing подчеркивают высокую маневренность SB>1 "Дефиант", отмечая, в частности, что его радиус разворота вдвое меньше, чем у обычного вертолета.

В дополнение к разработке базовой транспортной и многоцелевой версии "Дефиант", Sikorsky и Boeing опубликовали изображения, указывающие на создание специальной ударной модификации. Этот вариант отличается двухместной кабиной с тандемным размещением экипажа, короткими крыльями для размещения вооружений и пушкой в передней части. Проект ориентирован на удовлетворение требований СВ США Capability Set 3/FVL-Attack.

В перспективе (в 2030 и 2040 гг., соответственно) СВ США планируют принять на вооружение семейство платформ FVL для замены многоцелевого UH-60 "Блэк Хок" (FVL-Medium) и ударного AH-64 "Апач" (FVL-Attack). Ожидается, что замена для CH-47 "Чинук" (FVL-Heavy) поступит на вооружение в районе 2060 года. В целом, в рамках проекта JMR-TD/FVL планируется заменить более 4000 американских вертолетов.

Конкурирующая с Sikorsky Aircraft-Boeing компания Bell уже более года проводит летные испытания вертолета V-280 "Валор". Причины задержки разработки "Дефиант" не разглашаются. Сообщалось о проблемах масштабирования технологии соосных несущих винтов, поскольку по размерам "Дефиант" гораздо больше X2.