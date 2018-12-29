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29.12.2018
Российская газета

"Циркон" не остановить: новая российская ракета встревожила американцев

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Российский "Циркон" летает со скоростью в 8 Махов.
Российский "Циркон" летает со скоростью в 8 Махов.
Источник изображения: Проектный эскиз гиперзвуковой ракеты

Западные СМИ продолжают муссировать тему нового российского оружия. Буквально накануне многие из них были вынуждены признать, что в мире не существует адекватной защиты против гиперзвукового комплекса "Авангард", развивающего скорость до 27 Махов. Вместе с тем в ближайшем будущем на вооружение будет принята еще одна ракета, более легкого класса, - "Циркон", чья скорость составляет "всего" восемь Махов. Но и против нее современные системы ПРО, судя по всему, бессильны.

Этому, в частности, посвящен материал в Popular Mechanics. Со ссылкой на CNBC издание сообщает, что Россия в начале декабря произвела очередные испытания "Циркона", в ходе которых и была подтверждена указанная выше скорость. По данным американских военных источников, также российским конструкторам удалось добиться длительного устойчивого полета, что является одной из важнейших проблем при разработке гиперзвукового оружия. Помимо этого за океаном полагают, что вместо исключительно противокорабельной ракеты, каким "Циркон" задумывался изначально, он будет модифицирован для ударов по наземным целям.

Напомним, "Циркон" предназначен для запуска из вертикальных пусковых установок, ракетой планируется оснастить, в частности, тяжелые крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", а также атомные подводные лодки. Именно последнее обстоятельство особенно беспокоит американцев. К примеру, АПЛ проекта "Ясень" могут нести до 40 ракет, и если эти субмарины также вооружат "Цирконом", они смогут нанести неожиданный массированный удар, ведь в отличие от кораблей, обнаружить подлодки гораздо сложнее.

Это несет реальную угрозу ВМС США. Американские корабли в своем арсенале имеют ряд ракет-перехватчиков, предназначенных для определенного вида угроз.

К примеру, зенитная управляемая ракета SM-3 разработана для уничтожения баллистических ракет на заатмосферных высотах, тогда как "Циркон" движется гораздо ниже. SM-6 предназначена как раз для низколетящих целей, но способна ли она поразить ракету, движущуюся со скоростью почти 3 километра в секунду, большой вопрос.

"На данный момент наиболее эффективным средством нейтрализации этих гиперзвуковых ракет является уничтожение платформ, на которых они находятся, перед запуском", - приходит к выводу автор Popular Mechanics.


 Алексей Иванов

28.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
sm-3
SM-6
Авангард РК
Адмирал Нахимов
Пётр Великий
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
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