МНО Республики Корея одобрило разработку эсминца нового поколения KDDX

ЦАМТО, 28 декабря. МНО Республики Корея 26 декабря одобрило план создания оснащенного системой управления оружием "Иджис" национального эскадренного миноносца, который расширит возможности ВМС по защите интересов страны на море.

Как сообщило Yonhap со ссылкой на Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA), комитет по рассмотрению оборонных проектов министерства одобрил программу "Корейского эсминца следующего поколения" (KDDX), в рамках которой к концу 2020-х гг. в стране будет разработан новый эскадренный миноносец. Бюджет проекта составит около 1,8 трлн. вон (1,59 млрд. долл.).

Сеул планирует принять на вооружение 6 эскадренных миноносцев KDDX к середине или концу 2030-х гг. Ожидается, что совокупная стоимость разработки и производства шести кораблей превысит 7 трлн. вон.

Как указано в пресс-релизе DAPA, KDDX – проект приобретения эсминцев для защиты интересов Республики Корея на море и реагирования на потенциальные угрозы.

Комитет также утвердил план модернизации тактической системы передачи данных Link-16, установленной на военных самолетах и военных кораблях ВС Республики Корея, для обеспечения беспрепятственного обмена информацией с ВС США во время учений или других совместных операций.

Для проведения модернизации Сеул приобретет усовершенствованную систему шифрования в рамках программы "Иностранные военные продажи". Ожидается, что три американские оборонные компании поборются за проект стоимостью 400 млрд. вон и поставят новую систему шифрования к середине 2020-х гг.