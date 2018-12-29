Владимир Путин ограничил доступ к информации о закупках вооружений

ЦАМТО, 28 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сокращение сроков размещения ГОЗ и ограничение круга лиц, обладающих информацией о закупках вооружения, военной и специальной техники.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает "РИА Новости".

Документ, внесенный правительством РФ, исключает обязанности госзаказчика, предусмотренные законом о контрактной системе в сфере госзакупок, формировать, утверждать и вести план закупок и план-график закупок в отношении вооружения, военной и спецтехники.

Ранее законодательством о государственном оборонном заказе было предусмотрено формирование и утверждение ГОЗ, которым определяются особенности планирования закупок вооружения. Наряду с этим законодательством о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд было предусмотрено формирование и ведение планов закупок и планов-графиков закупок.

Необходимость подготовки дублирующих по существу документов в соответствии с требованиями различных законов увеличивает сроки размещения ГОЗ и создает предпосылки для расширения круга лиц, обладающих информацией ограниченного доступа о закупках вооружения, пояснял ранее Кабмин.

Таким образом, принятие этого закона позволяет сократить сроки размещения ГОЗ, а также повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств за счет ограничения круга лиц, обладающих информацией о соответствующих закупках, считает правительство.

Как отметил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, закон позволит исключить дублирование документов с учетом особенностей планирования закупок по гособоронзаказу в части вооружения, военной и специальной техники, передает "РИА Новости".