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29.12.2018
Российская газета

Проект "Авангард" могли закрыть четыре года назад

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Испытания ракетного комплекса "Авангард"
Испытания ракетного комплекса "Авангард".
Источник изображения: © Минобороны РФ

Проект создания гиперзвукового боевого блока "Авангард" мог быть закрыт четыре года назад из-за технических проблем.

- Этот комплекс рождался достаточно тяжело. Еще четыре года назад на совещании у Верховного главнокомандующего решался вопрос: продолжать или закрывать эту работу, потому что она была очень сложной. Я хорошо помню, как Верховный главнокомандующий задал прямой вопрос генеральному конструктору и получил достаточно убедительный ответ: "Дайте нам еще один шанс". И они этот шанс использовали, - рассказал вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов в эфире "России 24".



Напомним, 26 декабря Россия провела тестовый запуск баллистической ракеты с боевым блоком "Авангард". Ракета запустили из Оренбургской области, боеголовка поразила заданную цель на камчатском полигоне Кура. В процессе полета боевой блок выполнял маневрирование по курсе и тангажу на скорости 27 Махов.

- Это было третье испытание "Авангарда", оно подтвердило все заявленные характеристики, - отметил Борисов.

Главное преимущество гиперзвукового боевого блока - в его неуязвимости. Современные и перспективные средства противоракетной обороны не рассчитаны на перехват целей, летящих на таких скоростях. Это признали и в Вашингтоне. "Никаких средств противодействия нет", - констатировали в Конгрессе США на слушаниях, посвященных гиперзвуковому оружию.


 Антон Валагин

28.12.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
ГЗЛА
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