Три ракеты - три цели: ПТУР сожгли Т-55, LAV-25 и броневик в Йемене
Хуситы в Йемене продолжают придерживаться своей излюбленной тактики - отстреливать неподвижно стоящие боевые машины противника.
Houthi fighters hit pro-Hadi forces T-55 tank with an ATGM in Natia area of Bayda province. pic.twitter.com/2DVeeK2Hwp— Yemen Observer (@YemeniObserv) 26 РґРµРєР°Р±СЂСЏ 2018 Рі.
На этот раз жертвами повстанцев стали три единицы бронетехники. Первым был уничтожен старый советский Т-55, принадлежащий сторонникам президента Хади. Средний танк занимал позицию на одной из возвышенностей, когда противотанковая ракета поразила его в борт. После попадания внутри боевой машины начался пожар, над ней поднялся столб черного дыма.
В провинции Саада ПТУР попала уже в колесную боевую машину пехоты американской разработки LAV-25. Техника принадлежит механизированной бригаде королевской национальной гвардии.
Это уже вторая потеря за относительно короткое время: на минувшей неделе в этой же провинции была уничтожена точно такая же БМП. Правда, тогда LAV-25 после попадания взорвалась и превратилась в груду металлолома.
LAV-25 and KADDB Al-Wahsh were destroyed with an ATGM by Houthi fighters in Saada province. pic.twitter.com/dqTnOswMtD— Yemen Observer (@YemeniObserv) 27 РґРµРєР°Р±СЂСЏ 2018 Рі.
Также не повезло бронеавтомобилю KADDB Al-Wahsh. Данные средства передвижения иорданского производства относительно недавно появились в этой "горячей точке".
Броневик получил ракету в левый борт. На видео запечатлен взрыв, правда, о масштабах ущерба судить трудно, поскольку съемка в этот момент прекращается.
Если говорить о типах применяемых ПТУР, то против Т-55 был задействован "Фагот" или "Конкурс", в двух других случаях, по всей видимости, "Корнет" или его иранская копия.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются