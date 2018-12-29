Три ракеты - три цели: ПТУР сожгли Т-55, LAV-25 и броневик в Йемене

Хуситы в Йемене продолжают придерживаться своей излюбленной тактики - отстреливать неподвижно стоящие боевые машины противника.

Houthi fighters hit pro-Hadi forces T-55 tank with an ATGM in Natia area of Bayda province. pic.twitter.com/2DVeeK2Hwp — Yemen Observer (@YemeniObserv) 26 РґРµРєР°Р±СЂСЏ 2018 Рі.

На этот раз жертвами повстанцев стали три единицы бронетехники. Первым был уничтожен старый советский Т-55, принадлежащий сторонникам президента Хади. Средний танк занимал позицию на одной из возвышенностей, когда противотанковая ракета поразила его в борт. После попадания внутри боевой машины начался пожар, над ней поднялся столб черного дыма.

В провинции Саада ПТУР попала уже в колесную боевую машину пехоты американской разработки LAV-25. Техника принадлежит механизированной бригаде королевской национальной гвардии.

Это уже вторая потеря за относительно короткое время: на минувшей неделе в этой же провинции была уничтожена точно такая же БМП. Правда, тогда LAV-25 после попадания взорвалась и превратилась в груду металлолома.

LAV-25 and KADDB Al-Wahsh were destroyed with an ATGM by Houthi fighters in Saada province. pic.twitter.com/dqTnOswMtD — Yemen Observer (@YemeniObserv) 27 РґРµРєР°Р±СЂСЏ 2018 Рі.

Также не повезло бронеавтомобилю KADDB Al-Wahsh. Данные средства передвижения иорданского производства относительно недавно появились в этой "горячей точке".

Броневик получил ракету в левый борт. На видео запечатлен взрыв, правда, о масштабах ущерба судить трудно, поскольку съемка в этот момент прекращается.

Если говорить о типах применяемых ПТУР, то против Т-55 был задействован "Фагот" или "Конкурс", в двух других случаях, по всей видимости, "Корнет" или его иранская копия.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев