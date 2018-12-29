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29.12.2018
Российская газета

Три ракеты - три цели: ПТУР сожгли Т-55, LAV-25 и броневик в Йемене

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Уничтоженный Т-55
Уничтоженный Т-55.
Источник изображения: rg.ru

Хуситы в Йемене продолжают придерживаться своей излюбленной тактики - отстреливать неподвижно стоящие боевые машины противника.

На этот раз жертвами повстанцев стали три единицы бронетехники. Первым был уничтожен старый советский Т-55, принадлежащий сторонникам президента Хади. Средний танк занимал позицию на одной из возвышенностей, когда противотанковая ракета поразила его в борт. После попадания внутри боевой машины начался пожар, над ней поднялся столб черного дыма.

В провинции Саада ПТУР попала уже в колесную боевую машину пехоты американской разработки LAV-25. Техника принадлежит механизированной бригаде королевской национальной гвардии.

Это уже вторая потеря за относительно короткое время: на минувшей неделе в этой же провинции была уничтожена точно такая же БМП. Правда, тогда LAV-25 после попадания взорвалась и превратилась в груду металлолома.

Также не повезло бронеавтомобилю KADDB Al-Wahsh. Данные средства передвижения иорданского производства относительно недавно появились в этой "горячей точке".

Броневик получил ракету в левый борт. На видео запечатлен взрыв, правда, о масштабах ущерба судить трудно, поскольку съемка в этот момент прекращается.

Если говорить о типах применяемых ПТУР, то против Т-55 был задействован "Фагот" или "Конкурс", в двух других случаях, по всей видимости, "Корнет" или его иранская копия.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

28.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Йемен
США
Продукция
LAV-25
Корнет
Т-55
Компании
KADDB
Проекты
Piranha
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