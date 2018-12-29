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29.12.2018
ЦАМТО

Китай поставил на экспорт 100-й БЛА "Винг Лунг"

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БЛА Wing Loong I (Yilong-1, Pterodactyl I)
Китайский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Wing Loong I (Yilong-1, Pterodactyl I) большой продолжительности полета.
Источник изображения: sina.com

ЦАМТО, 28 декабря. Китайское агентство Xinhua сообщило о выполненной 25 декабря экспортной поставке 100-го беспилотного летательного аппарата "Винг Лунг". Заказчик поставленного БЛА не раскрывается.

Китайская авиационно-промышленная корпорация AVIC (Aviation Industry Corporation of China) начала экспортировать БЛА данного типа в 2010 году. Аппараты применяются в контртеррористических операциях, для патрулирования, обеспечения безопасности и воздушного наблюдения.

Как сообщал ЦАМТО, "Винг Лунг-1" разработан Институтом авиационных исследований и разработок г.Чэнду (CADI – Chengdu Aircraft Design and Research Institute), являющимся подразделением AVIC. Согласно информации AVIC, максимальная взлетная масса "Винг Лунг 1" составляет 1150 кг, длина – 8,7 м, размах крыла – 14 м, высота – 2,8 м. Максимальная полезная нагрузка массой 200 кг равномерно распределяется во внутренних отсеках и на внешней подвеске.

Аппарат оснащен поршневым двигателем, который позволяет развивать максимальную скорость 280 км/ч, практический потолок составляет 7500 м (24600 футов). Продолжительности полета – 20 ч, максимальная дальность полета – около 108 морских миль (200 км). В качестве полезной нагрузки БЛА может нести РЛС DH-3010 для поисково-спасательных операций и ЭО/ИК станцию разведки Luoyang LE380 корпорации AVIC.

В числе заказчиков БЛА "Винг Лунг" называют Египет, Казахстан, Пакистан, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

28.12.2018
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Египет
Казахстан
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