ОДК завершила создание в Уфе производственно-технологического центра по производству компонентов вертолетных двигателей

ЦАМТО, 28 декабря. В уфимском ПАО "ОДК-УМПО" (входит в АО "ОДК") полностью завершены работы по созданию производственно-технологического центра (ПТЦ) №85, занимающегося выпуском компонентов вертолетного двигателя ВК-2500 в рамках программы импортозамещения.

В настоящее время в ОДК-УМПО создается ресурсная база и технологическая платформа для организации конкурентоспособного серийного производства, ориентированного на выпуск деталей и сборочных единиц (ДСЕ) вертолетных двигателей. Основная работа сосредоточится в производственно-технологических центрах. Они проектируются с учетом лучших мировых практик, с использованием принципов бережливого производства, оснащаются современным высокотехнологическим оборудованием.

По ПТЦ №185 уже подписаны акт приемки объекта и разрешение на его ввод в эксплуатацию. Центр получил 52 единицы основного технологического оборудования. Узлы вертолетного двигателя, укомплектованные сделанными здесь деталями и сборочными единицами, успешно прошли типовые испытания на АО "ОДК-Климов" (г.Санкт-Петербург, входит в ОДК), головном предприятии проекта и разработчике двигателя ВК-2500. Таким образом, центр полностью готов к серийному выпуску продукции с поэтапным наращиванием объемов производства.

В 2018 году в ОДК-УМПО началось создание еще трех производственно-технологических центров: ПТЦ №№180, 181, 182. В предназначенном для них корпусе развернуты полномасштабные строительные работы.

В рамках реализации программы импортозамещения ОДК ранее обеспечила постановку на производство в РФ вертолетного двигателя ВК-2500, предназначенного для большинства вертолетов типа "Ми" и "Ка". С целью организации производства в России на территории ОДК-Климов ВК-2500 полностью из российских комплектующих была организована широкая производственная кооперация предприятий холдинга, в которой участвуют, в частности, ПАО "ОДК-УМПО", АО "ММП имени В.В.Чернышева" (г.Москва), АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (г.Москва).

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОДК".