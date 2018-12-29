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29.12.2018
ЦАМТО

ОДК завершила создание в Уфе производственно-технологического центра по производству компонентов вертолетных двигателей

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Двигатель ВК-2500П
Двигатель ВК-2500П.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 28 декабря. В уфимском ПАО "ОДК-УМПО" (входит в АО "ОДК") полностью завершены работы по созданию производственно-технологического центра (ПТЦ) №85, занимающегося выпуском компонентов вертолетного двигателя ВК-2500 в рамках программы импортозамещения.

В настоящее время в ОДК-УМПО создается ресурсная база и технологическая платформа для организации конкурентоспособного серийного производства, ориентированного на выпуск деталей и сборочных единиц (ДСЕ) вертолетных двигателей. Основная работа сосредоточится в производственно-технологических центрах. Они проектируются с учетом лучших мировых практик, с использованием принципов бережливого производства, оснащаются современным высокотехнологическим оборудованием.

По ПТЦ №185 уже подписаны акт приемки объекта и разрешение на его ввод в эксплуатацию. Центр получил 52 единицы основного технологического оборудования. Узлы вертолетного двигателя, укомплектованные сделанными здесь деталями и сборочными единицами, успешно прошли типовые испытания на АО "ОДК-Климов" (г.Санкт-Петербург, входит в ОДК), головном предприятии проекта и разработчике двигателя ВК-2500. Таким образом, центр полностью готов к серийному выпуску продукции с поэтапным наращиванием объемов производства.

В 2018 году в ОДК-УМПО началось создание еще трех производственно-технологических центров: ПТЦ №№180, 181, 182. В предназначенном для них корпусе развернуты полномасштабные строительные работы.

В рамках реализации программы импортозамещения ОДК ранее обеспечила постановку на производство в РФ вертолетного двигателя ВК-2500, предназначенного для большинства вертолетов типа "Ми" и "Ка". С целью организации производства в России на территории ОДК-Климов ВК-2500 полностью из российских комплектующих была организована широкая производственная кооперация предприятий холдинга, в которой участвуют, в частности, ПАО "ОДК-УМПО", АО "ММП имени В.В.Чернышева" (г.Москва), АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (г.Москва).

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОДК".

28.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
Компании
Климов
ММП им.Чернышева
ОДК УК
Салют НПЦГ
Проекты
Бережливое производство
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