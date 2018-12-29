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29.12.2018
ЦАМТО

В артиллерийское соединение ЮВО в Адыгее поступила новая РЛС

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СНАР-10М1
Модернизированная бронированная РЛС разведки движущихся наземных и надводных целей с автоматизированным съёмом координат.
Источник изображения: личное

ЦАМТО, 28 декабря. В артиллерийское соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Адыгее, поступила новая самоходная радиолокационная станция (РЛС) СНАР-10М1.

РЛС предназначена для разведки движущихся наземных, воздушных и надводных целей. СНАР-10М1 способна обнаружить танки на удалении до 30 км, позволяет засекать технику, живую силу противника, разрывы снарядов на дальности до 25 км.

Станция оснащена системой внутренней и внешней связи с возможностью автоматизированной передачи полученных данных, спутниковой навигацией. Автономная работа комплекса составляет не менее трех суток. Расчет станции – 4 человека, время перевода из походного положения в боевое составляет порядка 3 мин.

Новая РЛС усилит боевые возможности артиллерийских подразделений на юге России, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

28.12.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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