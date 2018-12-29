Урановые снаряды ВСУ: Украина готовилась применить их в 2014 году

В конце лета 2014 года украинские военные, терпящие одно поражение за другим, были готовы применять урановые снаряды. Такие боеприпасы достались в наследство от Советской армии.

Киевские генералы стали утверждать, что какие-то мифические "российские агрессоры", якобы, обстреливают несчастных украинцев тактическими ядерными боеприпасами.

Так, бывший министр обороны Валерий Гелетей говорил о применении в луганском аэропорту самоходного миномета 2С4, из которого по оборонявшимся "нанесли два удара снарядами типа 3ВБ4 и 3ВБ11, мощностью до двух килотонн". Эти его высказывания легко можно найти в Сети.

Запугав себя произошедшей мифической "мини-ядерной войной", военноначальники ВСУ решили отдать распоряжение о выдаче в войска советских танковых снарядов 3БМ32 "Вант" с урановыми сердечниками, обладающих повышенной бронепробиваемостью.

По нашим данным, это происходило где-то в августе 2014 года. Массовое применение не случилось лишь из-за того, что снаряды были с давно истекшими сроками хранения, и это несло определенную угрозу украинским военным. К тому же реально боялись, что такое оружие будет захвачено ополчением, и это может сыграть определенную роль в информационной войне. Вспомним, как болезненно реагировало украинское общество на появлявшиеся слухи о "чернобыльских зараженных радиацией танках".

Возможность загрязнения территорий, как это случилось в Ираке и бывшей Югославии, никого не волновала. Уже тогда в Киеве воспринимали Донбасс как нечто чужое.

В то же время нельзя полностью исключить, что некоторое количество "Вантов" все же успели применить, в том числе на территориях, которые сейчас контролируются Украиной.

И сейчас нет твердой гарантии, что, развязав новую авантюру на Донбассе, в ВСУ кто-нибудь опять не вспомнит об этих "грязных снарядах".

Дмитрий Лемешко