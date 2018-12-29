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29.12.2018
ЦАМТО

Новейшие буксирно-моторные катера БМК-МО поступили в инженерные войска

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Буксирно-моторный катер БМК-МТ
Буксирно-моторный катер БМК-МТ пр.02630.
Источник изображения: www.kampo.ru

ЦАМТО, 28 декабря. В воинские части инженерных войск ВС РФ поступили современные буксирно-моторные катера БМК-МО. В рамках гособоронзаказа предприятие-изготовитель передало Минобороны России первые 14 катеров.

Буксирно-моторный катер БМК-МО предназначен для моторизации общевойсковых и специальных понтонных парков, а также выполнения других задач по оборудованию и содержанию переправ на путях движения войск. Район плавания – прибрежные морские и внутренние водные бассейны с высотой волны до 1,2 м и удалением от места убежища до 6 миль. Катер отличает возможность свободного прохода с носа на корму и удобство работы с палубными механизмами. Оригинальной особенностью катера БМК-МО является применение в конструкции движителя винторулевой колонки, позволяющей значительно улучшить управление.

Катер транспортируется на понтонных автомобилях типа КамАЗ-63501 с установленными на них специальными универсальными платформами. По железной дороге катер может перевозиться в положении на понтонном автомобиле. Катер может транспортироваться по воздуху на самолетах Ил-76, Ан-22, Ан-24 при его раздельной погрузке понтонным автомобилем, а также на внешней подвеске вертолета Ми-26. Экипаж катера – 2 человека, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

28.12.2018
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