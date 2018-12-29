Мандарины, елка-долгожительница и "Ирония судьбы". Как встречают Новый год на МКС

ТАСС — о том, что подают на праздничный стол на орбите, сколько раз встречают Новый год, какие подарки передают с Земли семьи космонавтов и астронавтов и что они сами дарят друг другу

В этом году исполнилось 20 лет с начала строительства Международной космической станции (МКС). Сегодня это большой "дом" массой более 400 тонн, где постоянно находится интернациональный экипаж из трех или шести человек. Космонавты и астронавты выполняют большое количество научных экспериментов и других работ на станции. Однако и отдыхать они тоже умеют, поэтому праздники на станции получаются ничуть не хуже, чем на Земле.

Экипажи не отмечают Новый год 16 раз

Российский космонавт Герой России Сергей Рязанский побывал на МКС дважды, но на новогодний период пришелся только один его полет, когда он находился на станции с сентября 2013 по март 2014 года. Однако и за это время ему есть что вспомнить о праздновании Нового года и Рождества.

"В этот день, 31 декабря, обычно дается дополнительное время на переговоры с семьями: звонили или была видеоконференция, или и то и другое. Также принимали звонки, поздравления из Центров управления полетами в Королеве и Хьюстоне", — вспоминает он.

Поскольку станция за сутки делает 16 витков вокруг Земли, многие считают, что экипажи отмечают Новый год все 16 раз. Однако это не так. Рязанский сообщил, что этот праздник встречают по принципу "кто из какой страны, по их времени и отмечаем". То есть если, к примеру, на станции находятся представители России, США, Европы, Канады или Японии, то экипаж отмечает Новый год, когда праздник наступает в тех странах, откуда родом космонавты или астронавты. При этом обитатели станции живут по Гринвичу.

Рязанский рассказал, что 31 декабря 2013 года экипаж собрался вместе, космонавты и астронавты подарили друг другу подарки, открыли подарки от семей, которые доставили на российском грузовом корабле "Прогресс".

То, что вкусненькое в контейнере, например консервированные фрукты, откладываешь. Чтобы была атмосфера праздника Сергей Рязанский, космонавт, Герой России

Он уточнил, что основная традиция празднования Нового года и Рождества — собраться всем и отметить. Но каждый экипаж придумывает что-то свое. 31 декабря 2013 года у экипажа Рязанского на праздничном столе были и блюда от американских коллег, и национальные русские угощения. "Что-то свое, русское достали: консервы, конфеты были. Каждый ставит на стол что-то свое", — вспоминает космонавт, добавив, что на Рождество, как на католическое (в ночь на 25 декабря), так и на православное (в ночь на 7 января), экипажи тоже готовят праздничный ужин.

Источник изображения: © NASA

Не забыл Рязанский упомянуть и главный символ Нового года — праздничную елку. "Елка "живет" на станции уже много лет, долгожительница. Она искусственная, ее достают каждый год. Гирлянды, елка, новогодние шапочки — все это есть. За много лет много чего накопилось", — рассказал он.

Черная икра на МКС

Другой российский космонавт — Антон Шкаплеров — побывал на станции трижды. И все три полета приходились на новогодние праздники (ноябрь 2011 года — апрель 2012 года, ноябрь 2014 года — июнь 2015 года, декабрь 2017 года — июнь 2018 года).

Он уточнил, что 1 января у экипажа всегда выходной, а при желании кто-то из представителей России может взять выходной и 7 января. Вручив подарки друг другу и посмотрев, какие новогодние сюрпризы приготовили семьи, российские члены экипажа смотрят поздравление президента и, подняв тары с соком (алкоголь, как известно, на станции запрещен — прим. ТАСС), слушают бой кремлевских курантов.

Шкаплеров рассказал, что во время его новогодних праздников на МКС экипаж полным составом смотрел традиционный новогодний кинофильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

"Кино смотрели обязательно, "Иронию судьбы", ребятам нравилось. Коллегам из других стран по экипажу по ходу объясняли, в чем суть фильма", — вспоминает он. Шкаплеров также вспомнил и новогоднее меню: "Стараемся по-земному отметить, оливье приготовить. Обязательно мандарины, а бывало, что и черную икру нам присылали на Новый год". При этом он уточнил, что у экипажей на станции есть два помещения, где отмечают праздники: на российском и на американском сегментах. "У нас это в служебном модуле, где готовим стол, пищу, мы собираемся вокруг него. На американский сегмент тоже ходим, чередуем, у кого какой праздник", — говорит космонавт.

Размышляя о том, какие новогодние подарки больше всего запомнились, когда он находился на станции, Шкаплеров сказал: "Мне моя семья подушку дарила, на ней была наша семейная фотография. А еще часы с логотипом нашего экипажа дарили, такого у меня не было".

Коллеги по экипажу дарят фото на память, сувениры. Эти подарки забираем с собой либо отправляем на грузовом корабле, например на американском Dragon, на Землю, потом нам их передают Антон Шкаплеров, космонавт, Герой России

Центр управления полетами в Королеве во время предпраздничного сеанса связи с космонавтами Александром Самокутяевым, Еленой Серовой и Антоном Шкаплеровым, 2014 год Источник изображения: © Пресс-служба ЦУП/ТАСС

Вязаная елка и конфеты

Не обделяют вниманием обитателей станции и специалисты, которые готовят будущие экипажи к полету, в том числе сотрудники Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Специалист по психологической поддержке космонавтов ИМБП Лилия Шуева рассказала ТАСС, что многие люди хотят что-то связать в подарок для членов экипажа МКС, это практикуется, или какие-то конфеты послать, чтобы напомнить о Земле, о близком человеке.

О самых запомнившихся подарках Шуева говорит: "Мне понравилось, что когда-то сотрудник ИМБП связала елку, а еще мы отливали шоколадную медаль. Мы стараемся готовить календари по событиям для членов экипажа, смешные фотки, коллажи". Иногда, рассказывает специалист ИМБП, сотрудники института снимают фильмы для экипажей.

Мы придерживаемся того, что стандартные подарки — это не то. Мы хотим что-то сделать сами, нам это очень важно. На Земле это все не то, а в космосе, когда ты там где-то… Лилия Шуева, специалист по психологической поддержке космонавтов ИМБП РАН

Космонавты Доналд Петтит, Анатолий Иванишин, Андре Кейперс, Антон Шкаплеров (на втором плане слева на право), Олег Кононенко и Дэниел Бербэнк (на первом плане), 2011 год Источник изображения: © NASA

Специалисты даже конфеты стараются собрать, которые любит тот или иной член экипажа МКС. "Мы иногда на фабрику едем, чтобы они были свежие, потому что сколько еще времени пройдет, пока человек их получит", — рассказывает Шуева. В институте также есть традиция, когда жены космонавтов и сотрудники ИМБП вяжут или шьют им что-то в подарок. "Казалось бы, смешно в нашем огромном мире, но в космосе это работает", — отметила она.

Алексей Песляк, Милена Синева