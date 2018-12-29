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29.12.2018
ТАСС

Российские истребители за неделю три раза поднимались на перехват у границ РФ

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Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Воздушную разведку вели 14 летательных аппаратов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вели 14 летательных аппаратов.

По данным издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".

28.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
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