Российские истребители за неделю три раза поднимались на перехват у границ РФ

Воздушную разведку вели 14 летательных аппаратов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вели 14 летательных аппаратов.

По данным издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".