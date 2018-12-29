Российские истребители за неделю три раза поднимались на перехват у границ РФ
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС
Воздушную разведку вели 14 летательных аппаратов
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".
Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вели 14 летательных аппаратов.
По данным издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".
28.12.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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