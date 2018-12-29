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29.12.2018
Lenta.ru

"Протон-М" недовывел на орбиту секретный российский спутник

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РН «Протон-М»
РН «Протон-М».
Источник изображения: Алексей Филиппов / РИА Новости

Разгонный блок "Бриз-М" в составе ракеты "Протон-М" недовывел на расчетную орбиту военный спутник "Космос-2533", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Орбита, на которую "Космос-2533" был выведен разгонным блоком "Бриз-М" ракеты-носителя "Протон-М", получилась несколько ниже ожидаемой. Ничего критичного в этом нет, так как бортовые запасы топлива спутника позволяют компенсировать это незначительное недовыведение", — сказал собеседник.

24 декабря газета Минобороны России "Красная звезда" сообщила, что 21 декабря "осуществлен успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса со спутником в интересах военного ведомства", а после принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2533".

Тяжелую ракету "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М" производит "Центр Хруничева". Общие долговые обязательства предприятия "Роскосмоса" оцениваются в 130 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.

28.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
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