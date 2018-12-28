Второй опытный самолет Ил-112В будут испытывать в ЦАГИ около двух лет

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Фюзеляж второго опытного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В доставлен в Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) для ресурсных испытаний, которые продлятся порядка 2 лет, сообщили журналистам в пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

"В зале статических и ресурсных испытаний института, куда был доставлен Ил-112В, специалистам "Ильюшина" и ЦАГИ предстоит провести досборку планера, после этого начнется подготовка к изолированным испытаниям отдельных агрегатов и полноценным статико-ресурсных исследованиям", - сказали в пресс-службе.

Следующим этапом станут испытания планера целиком. Самолет установят на специальный стенд, на котором будут имитироваться нагрузки, характерные для всех режимов полета.

"Испытания проводятся в ЦАГИ для подтверждения конструкторских решений с точки зрения статической и усталостной прочности. В ходе намеченных исследований самолет подвергнется многократным нагрузкам, имитирующим не менее 5000 полетов. Эксперименты продлятся порядка двух лет", - уточнили в "Ильюшине".

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года.

Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.

На сегодняшний день первый самолет Ил-112В (0101) передан на летно-испытательную станцию ПАО "ВАСО". На самолете проводится комплекс аэродромных отработок, по итогам которых будет дано заключение о готовности Ил-112В к первому полету.