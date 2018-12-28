Войти
28.12.2018
РИА Новости

Второй опытный самолет Ил-112В будут испытывать в ЦАГИ около двух лет

642
1
0
Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В.
Источник изображения: © Михаил Поляков / ПАО "Ил"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Фюзеляж второго опытного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В доставлен в Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) для ресурсных испытаний, которые продлятся порядка 2 лет, сообщили журналистам в пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

"В зале статических и ресурсных испытаний института, куда был доставлен Ил-112В, специалистам "Ильюшина" и ЦАГИ предстоит провести досборку планера, после этого начнется подготовка к изолированным испытаниям отдельных агрегатов и полноценным статико-ресурсных исследованиям", - сказали в пресс-службе.

Следующим этапом станут испытания планера целиком. Самолет установят на специальный стенд, на котором будут имитироваться нагрузки, характерные для всех режимов полета.

"Испытания проводятся в ЦАГИ для подтверждения конструкторских решений с точки зрения статической и усталостной прочности. В ходе намеченных исследований самолет подвергнется многократным нагрузкам, имитирующим не менее 5000 полетов. Эксперименты продлятся порядка двух лет", - уточнили в "Ильюшине".

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года.

Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.

На сегодняшний день первый самолет Ил-112В (0101) передан на летно-испытательную станцию ПАО "ВАСО". На самолете проводится комплекс аэродромных отработок, по итогам которых будет дано заключение о готовности Ил-112В к первому полету.

27.12.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
ЦАГИ
Похожие новости
19.04.2018
Дмитрий Рогозин: "У нас есть на чем летать!"
25.01.2017
У Ил-112 растут крылья
30.12.2016
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
03.10.2016
Феникс с брендом "Ил"
02.09.2016
Новый военно-транспортный самолет взлетит в Воронеже
1 комментарий
№1
28.12.2018 07:37
Эти самолеты были нужны ВКС РФ еще (вчера),а их еще два года испытывать собираются...Не на том в кремле экономят...Экономить нужно на подарках иностранным государствам ( халявных кредитах всяким Киргизиям и Грециям) ,Чубайсах ,Ельциных и Черномырдиных,от которых РФ кроме вреда ничего не видела !
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.12 18:36
  • 2
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.12 18:34
  • 1
Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области
  • 28.12 18:31
  • 9
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 28.12 17:40
  • 1
Стало известно, какой скорости достиг "Авангард" во время лётных испытаний
  • 28.12 17:36
  • 4
Не допустим: Анкара защитит С-400 от американцев
  • 28.12 17:28
  • 2
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 28.12 17:27
  • 34
В Кремле рассказали об успешном пуске комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
  • 28.12 17:22
  • 2
Русские потрошители
  • 28.12 16:32
  • 3
Курский авиаполк завершил перевооружение на истребители Су-30СМ
  • 28.12 16:28
  • 2
Вертолет Ми-28НЭ научили управлять ударными беспилотниками
  • 28.12 16:27
  • 3
Washington Examiner (США): что новое гиперзвуковое оружие Путина означает для Америки
  • 28.12 16:26
  • 3
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 28.12 16:15
  • 7
В Ростехе создают новый ракетный комплекс "Булат"
  • 28.12 15:38
  • 3
Сухопутные войска Таиланда приняли вторую партию танков VT4
  • 28.12 14:28
  • 1
Россия признала отставание от США и Израиля по беспилотникам