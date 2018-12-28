Турция испытала первую авиабомбу собственной разработки

АНКАРА, 27 дек — РИА Новости. Успешные испытания первой авиабомбы собственной разработки MK-84 прошли в Турции, говорится в сообщении министерства промышленности и технологий страны.

"Испытания первой разработанной нашей оборонной промышленностью авиабомбы МК-84 прошли на базе HABRAS. За испытаниями наблюдал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк. Авиабомба весом в одну тонну превысила скорость звука в 1,5 раза и пробила бетонную цель толщиной один метр, усиленную стальной арматурой", - говорится в сообщении.

Варанк, комментируя испытания в Twitter, назвал их историческими, свидетельствующими о "еще одном важном успехе турецкой оборонной промышленности".

Испытательная база HABRAS была открыта в районе Карапынар провинции Конья в конце октября при участии президента Турции Тайипа Эрдогана. Ее предназначение - испытания оружейных систем турецкого производства на этапе разработок, боеприпасов перед запуском в серийное производство, а также тестирование закупленных за рубежом систем вооружения.