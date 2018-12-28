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28.12.2018
РИА Новости

"Мы беззащитны": американские СМИ отреагировали на испытания "Авангарда"

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Запуск ракеты комплекса "Авангард"
Запуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Американские СМИ отреагировали на испытания российской ракеты с гиперзвуковывм планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард".

Накануне пресс-служба Кремля сообщила об успешном испытании комплекса по поручению Владимира Путина. Ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке. Успех учений позволяет поставить комплекс на вооружение в установленные сроки.

В ходе испытаний подтвердилась возможность "Авангарда" развивать скорость в 27 Махов – свыше 30 тысяч километров в час. Это позволяет блоку, например, обогнуть Землю по экватору за час и 20 минут.

National Interest: "У нас нет никакой защиты"

"Американские военные эксперты мрачно оценивают способность США перехватывать такую ракету", - пишет National Interest.

"У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение этого оружия против нас", - цитирует издание главу стратегического командования США Джона Хайтена. При этом, отмечается, что для такого оружия, способного нести ядерный заряд, даже 50-процентная вероятность перехвата представляет недопустимую угрозу.

Как отмечает NI, размещение "Авангарда" в 2019 году позволит России опередить США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений.

Washington Examiner: "Превосходит любую гиперзвуковую систему американской армии".

Издание Washington Examiner отмечает, что "Авангард" превосходит любую гиперзвуковую систему американской армии. При этом, по мнению издания, США обладают более развитыми системами наведения на цель, а материально-техническое и организационное обеспечение, а также ударные возможности России уступают американским. Авторы статьи делают вывод, что "США наверняка одержат верх в ядерной войне с Россией, даже если потери среди гражданского населения будут ужасны".

Также указывается, что в случае войны, американская система ПРО будет просто численно подавлена российскими ракетами.

CNBC: "Способен преодолевать даже самые передовые системы ПРО"

Телеканал CNBC со ссылкой на источники в американской разведке отмечает, что новое российской оружие отличается высокой маневренностью и непредсказуемостью, что затрудняет его отслеживание.

"В одном из отчетов американской разведки отмечается, что гиперзвуковые летательные аппараты будут приняты на вооружение в России к 2020 году, что станет значительным шагом, который позволит Кремлю превзойти США и Китай в этом отношении", - отмечается на сайте телеканала.

27.12.2018
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