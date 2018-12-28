Золотов призвал усилить контроль за оборотом оружия в 2019 году

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов призвал сотрудников ведомства в 2019 году совершенствовать контроль за оборотом оружия и деятельностью охранных структур.

"Убежден, наступающий 2019 год будет отмечен новыми достижениями во благо Родины. Необходимо надежно обеспечить защиту государственных объектов, безопасность общественных мероприятий, совершенствовать контроль за оборотом оружия и деятельностью охранных структур всех видов. Уверен, все эти задачи будут выполнены достойно и с честью", - сказал Золотов в предновогоднем поздравлении личного состава Росгвардии, текст которого приводит пресс-служба ведомства.

Он добавил, что войска Росгвардии успешно выполнили все поставленные задачи в 2018 году.

"Результатом нашего общего напряженного труда явилось успешное выполнение Росгвардией всех поставленных задач. Главными из них стало обеспечение безопасности проведения выборов президента России и чемпионата мира по футболу", - подчеркнул глава ведомства.

В середине ноября заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев заявил журналистам, что ведомство предлагает повысить возраст для покупки гражданского огнестрельного оружия с 18 до 21 года. Инициатива не коснется спортсменов, охотников, егерей, "тех, для кого оружие является необходимым инструментом для промысла". На итоговой коллегии ведомства в начале декабря Золотов рассказал, что Росгвардия и ФСБ представили президенту Владимиру Путину комплекс мер по совершенствованию контроля за оборотом оружия.